نماینده مردم کرج در مجلس از برگ برنده ایران در تنگه هرمز سخن گفت

علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، شامگاه روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده شدن طرحی برای «اعمال حاکمیت قانونی جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز» خبر داد و با اشاره به خیزش مردمی پس از شهادت رهبری انقلاب، بر لزوم مقاومت همزمان در میدان نظامی و عرصه دیپلماسی تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات تاریخی انقلاب اسلامی و با یادآوری اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار داشت: از روزی که رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران اسلامی حمله کردند و امام بزرگوار ما را به شهادت رساندند، خون ایشان در میان مردم جوششی تازه یافت و حرکتی را آغاز کرد که طومار استکبار جهانی را در هم خواهد پیچید.

وی با بیان اینکه دشمنان برای آسیب‌رساندن به نظام اسلامی نقشه کشیده بودند، تصریح کرد: اما حضور به‌موقع و آگاهانه مردم، خودبه‌خود «امنیت‌ساز» شده و دشمن را ناامید کرد. پاسخی که نیروهای نظامی ما با پشتوانه همین حضور مردمی به دشمن دادند، تنها یک اقدام نبود، بلکه آغاز راهی شد که مردم آن را به سرانجام خواهند رساند.

پیام مردم به تیم دیپلماسی ایران مقاومت است

نماینده مردم کرج در مجلس در ادامه این پیام را متوجه تیم دیپلماسی کشور نیز دانست و گفت: این ادامه حضور مردم، در عرصه دیپلماسی هم ما را به پیروزی نهایی خواهد رساند. پیام من به دیپلمات‌ها و مردان میدان مذاکره این است که همان‌طور که در میدان نظامی ایستاده‌ایم، در عرصه دیپلماسی نیز بایستید و مقاومت کنید. قطعاً مقاومت جواب خواهد داد و حقوق حقه ملت اسلامی ما تثبیت و پیروزی نهایی حاصل خواهد شد.

عباسی در بخش دیگری از این مصاحبه از یک تحرک نظارتی و قانون‌گذاری جدید در مجلس خبر داد و خاطرنشان کرد: طرحی در مجلس آماده شده و در کمیسیون‌های مختلف نیز پیشنهادات متعددی روی آن آمده است. منتظر هستیم تا جلسات رسمی مجلس آغاز شود و این طرح به تصویب برسد.

وی محور اصلی این طرح را «اعمال حاکمیت قانونی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز» عنوان کرد و توضیح داد: بر اساس این طرح، نحوه ورود، خروج، عبور و مرور کشتی‌ها و اینکه چه شناورهایی می‌توانند از این آبراهه استراتژیک عبور کنند و چه شناورهایی مجاز نیستند، قاعده‌مند خواهد شد.

کشتی کشورهای متخاصم اجازه تردد از تنگه هرمز نخواهد داشت

نماینده مردم کرج در مجلس در تشریح جزئیات بیشتر این طرح به خبرنگار مهر گفت: به طور مشخص، کشتی‌هایی که محموله‌های نظامی به نفع کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران حمل می‌کنند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. همچنین برای کشتی‌های عبوری عوارضی تعیین و قاعده‌گذاری دقیقی اعمال می‌شود.

عباسی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب سریع این طرح، آن را یک «برگ برنده زرین» در تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: این طرح یک پیروزی بزرگ خواهد بود، چراکه ما در منطقه‌ای هستیم که هم نفت و هم غذا از آن قابل کنترل است و این موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک می‌تواند تضمین‌کننده منافع ملی ما باشد.