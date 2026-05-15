۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

روایت وزیر امور خارجه از اجلاس بریکس

وزیر امور خارجه نوشت: «مقاومت ایران دربرابر زورگویی‌های آمریکا، نبردی ناآشنا نیست؛ زمان آن رسیده که وارد عمل شویم و نشان دهیم که چنین رفتارهایی باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیرامورخارجه کشورمان طی پیامی به زبان انگلیسی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در نشست وزرای خارجه بریکس گفتم: «مقاومت ایران در برابر زورگویی‌های آمریکا، نبردی ناآشنا نیست. بسیاری از ما با شکل‌های متفاوتی از همین فشار و اجبار نفرت‌انگیز روبه‌رو هستیم. اکنون زمان آن رسیده که به‌طور مشترک وارد عمل شویم و نشان دهیم که چنین رفتارهایی باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.»

