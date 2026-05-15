روایت وزیر امور خارجه از اجلاس بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیرامورخارجه کشورمان طی پیامی به زبان انگلیسی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در نشست وزرای خارجه بریکس گفتم: «مقاومت ایران در برابر زورگویی‌های آمریکا، نبردی ناآشنا نیست. بسیاری از ما با شکل‌های متفاوتی از همین فشار و اجبار نفرت‌انگیز روبه‌رو هستیم. اکنون زمان آن رسیده که به‌طور مشترک وارد عمل شویم و نشان دهیم که چنین رفتارهایی باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.»