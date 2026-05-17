آموزش بیش از ۳۶۰۰ شهروند ساوه و زرندیه در حوزه سلامت و جوانی جمعیت

نعمتاله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری یکی از روزهای هفته جمعیت سال ۱۴۰۵ با عنوان «مشارکت اجتماعی و شبکهسازی محلهای؛ قلب تابآوری جمعیت» اظهار کرد: مشارکت مردم در برنامههای سلامتمحور و استفاده از ظرفیتهای اجتماعی موجود در محلات میتواند زمینهساز ارتقای شاخصهای سلامت، تقویت فرهنگ ازدواج و فرزندآوری و افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل جمعیتی باشد.
وی با تأکید بر اهمیت نقش شبکههای مردمی در پیشبرد برنامههای سلامت افزود: کانونهای سلامت محله با تکیه بر ظرفیت داوطلبان سلامت و همکاری نهادهای محلی، بستر مناسبی برای آموزش، اطلاعرسانی و جلب مشارکت مردم در حوزههای مختلف سلامت فراهم کردهاند و میتوانند به عنوان بازوی اجرایی نظام سلامت در سطح جامعه عمل کنند.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه ادامه داد: سال گذشته داوطلبان سلامت فعال در کانونهای سلامت محله در شهرستانهای ساوه و زرندیه موفق شدند سه هزار و ۶۲۸ نفر از شهروندان را در موضوعات مرتبط با سلامت، فرزندآوری، ازدواج و سیاستهای جوانی جمعیت آموزش دهند که این آموزشها با هدف افزایش آگاهی و اصلاح نگرشهای مرتبط با مسائل جمعیتی انجام شده است.
عزیزی با اشاره به رویکرد محلهمحور در اجرای برنامههای سلامت گفت: در چارچوب اجرای طرح «۳۳۰ محله کمبرخوردار» در شهرستان ساوه و در راستای برنامه محلهمحوری وزارت کشور، کانونهای فرهنگی ـ اجتماعی سلامت در سطح محلات شکل گرفته و فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی متعددی با محوریت ارتقای سلامت در این کانونها در حال اجرا است.
وی افزود: این کانونها با مشارکت فعال داوطلبان سلامت، معتمدان محلی و همکاری دستگاههای اجرایی تلاش میکنند تا ضمن افزایش سطح سواد سلامت در جامعه، زمینه مشارکت گستردهتر مردم در برنامههای حوزه سلامت و سیاستهای جمعیتی را فراهم کنند.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه تصریح کرد: در حال حاضر پنج کانون سلامت در شهرستان ساوه و یک کانون در شهرستان زرندیه فعال هستند که با برگزاری برنامههای آموزشی، کارگاههای آگاهیبخشی، نشستهای محلهای و فعالیتهای فرهنگی تلاش میکنند مفاهیم مرتبط با سلامت خانواده، ازدواج و فرزندآوری را در سطح جامعه ترویج دهند.
عزیزی ادامه داد: توسعه و تقویت کانونهای سلامت محله میتواند نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت روحیه همکاری و همیاری در میان شهروندان و تحقق اهداف نظام سلامت در حوزه جوانی جمعیت و ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.
