به گزارش خبرنگار مهر، حسین معصومی اصل، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از آغاز رسمی طرح «پزشکی خانواده و نظام ارجاع شهری» در شهرستان زرندیه خبر داد و افزود: بیماران پس از ثبت‌نام در این نظام، از چهار ویزیت رایگان بهره‌مند می‌شوند و هزینه‌های ویزیت‌های بعدی نیز به نصف تعرفه دولتی کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اجرای این طرح از ۲۵تیرماه جاری در زرندیه خبر داد و افزود: همچنین در صورت نیاز به ارجاع به بیمارستان و بستری، تمامی هزینه‌های درمانی برای بیماران رایگان یا با تعرفه بسیار پایین محاسبه خواهد شد، علاوه بر این، بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و مزمن نیز از پرداخت هرگونه هزینه در این سیستم معاف هستند.

معصومی اصل با بیان اینکه این طرح در سطح شهری با محوریت بیمارستان امام رضا (ع) اجرایی می‌شود، گفت: در این برنامه، جمعیت هدف ۳۰ هزار نفری برای بخش شهری زرندیه در نظر گرفته شده که برای ارائه خدمات، ۱۰ تیم پزشکی طراحی شده است و هر تیم مسئولیت رسیدگی به ۳ هزار نفر را بر عهده خواهد داشت.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با تأکید بر اینکه نظام ارجاع مانع از موازی‌کاری‌های تشخیصی» و سرگردانی بیماران میان تخصص‌های مختلف می‌شود، افزود: یکی از اهداف کلان این طرح، نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری بر درمان است در این فرآیند،پزشک عمومی به عنوان حلقه واسط، ضمن پایش سوابق بیمار، تنها در موارد ضروری اقدام به ارجاع به سطوح تخصصی می‌کند که این امر علاوه بر مدیریت هزینه‌ها، سرعت و دقت در فرآیند درمان را به‌شدت افزایش می‌دهد.

معصومی‌ اصل با اشاره به مهلت قانونی برای پیوستن به این نظام، تصریح کرد: به شهروندان توصیه می‌شود برای بهره‌مندی از این خدمات در سامانه مربوطه ثبت‌نام کنند چرا که پس از گذشت ۶ ماه از اجرای طرح، افرادی که خارج از این نظام ارجاع مراجعه کنند، مشمول تعرفه‌های آزاد می‌شود.

وی گفت: اجرای این طرح، نمادی از عزم دولت برای توسعه عدالت در سلامت و افزایش دسترسی مردم به امکانات درمانی، حتی در شرایط محدودیت‌های اقتصادی است.

ضرورت دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در زرندیه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه نیز

با اشاره به اجرای برنامه‌های حوزه سلامت در کشور اظهار کرد: در مقطع کنونی ضرورت توجه به توسعه خدمات بهداشتی و درمانی بیش از گذشته احساس می‌شود.

سیامک نورالهی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در دهه ۹۰ افزود: این طرح نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی در مناطق شهری و روستایی کشور داشت و زمینه دسترسی بهتر مردم به خدمات پزشکی را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های جدید حوزه سلامت با هدف تقویت عدالت در دسترسی به خدمات درمانی دنبال می‌شود، گفت: جامعه هدف این طرح، خانواده‌های آسیب‌پذیر در دهک‌های یک تا پنج هستند که خدمات درمانی و پزشکی برای آن‌ها به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

نورالهی تصریح کرد: فرمانداری به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه دارد دستگاه‌های اجرایی را برای همراهی در اجرای این برنامه‌ها هماهنگ کرده و موانع اجرایی را برطرف کند تا خدمات سلامت با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد.

نورالهی با اشاره به شرایط جغرافیایی شهرستان زرند بیان کرد: با وجود جمعیت نه‌چندان بالا، گستردگی جغرافیایی شهرستان قابل توجه است و فاصله برخی مناطق تا مرکز شهرستان بیش از یک ساعت است، از این رو تلاش می‌شود خدمات بهداشتی و درمانی در تمامی نقاط شهرستان در دسترس مردم باشد.

وی همچنین به توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان اشاره کرد و گفت: اجرای شبکه فیبر نوری برای ادارات و نهادها در سطح شهر در حال تکمیل است و در بخش‌های مختلف شهرستان نیز این زیرساخت‌ها در حال توسعه است تا زمینه ارائه بهتر خدمات فراهم شود.

نورالهی گفت: در اجرای این برنامه‌ها علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر بخش‌ها نیز مشارکت دارند تا خدمات سلامت به شکل گسترده و عادلانه به مردم ارائه شود.