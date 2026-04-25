به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی گودرزی عصر شنبه در جمع کنشگران جمعیت استان مرکزی اظهار کرد: بحران کاهش نرخ باروری و افزایش سهم سالمندان در ترکیب جمعیتی، بسیاری از کشورهای توسعهیافته از جمله سوئد، آلمان و انگلیس را درگیر کرده است، بهطوریکه سرعت سقوط نرخ باروری در برخی از این کشورها از ایران نیز فراتر رفته است.
وی افزود: با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کاهش موالید در کشور از ۱۷۰ هزار نفر به ۲۰ تا ۸۰ هزار نفر رسیده که نشاندهنده نوعی تثبیت نسبی است.
حجتالاسلام گودرزی تصریح کرد: افزایش دو ساله سن بازنشستگی در فرانسه، با بروز اعتراضات گسترده مردمی همراه بود که بیانگر دغدغههای جدی شهروندان نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پدیده سالمندی است.
وی ادامه داد: تغییرات جمعیتی جهانی، دولتها را به سوی اتخاذ سیاستهای انقباضی در حوزههای بازنشستگی و رفاه اجتماعی سوق داده است.
دبیر کارگروه فرهنگسازی جمعیت سازمان بسیج کشور تاکید کرد: اگرچه ایران نیز همانند کشورهای اروپایی اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده است اما تفاوت اساسی در فقدان زیرساختهای جامع دوران سالمندی در مقایسه با کشورهای اروپایی است که سالهاست این آمادگی را ایجاد کردهاند.
وی افزود: توسعه نیافتگی گسترده رشته تخصصی طب سالمندی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران، منجر به کمبود شدید متخصصان این حوزه در سطح کشور شده است.
حجتالاسلام گودرزی بیان کرد: در حال حاضر تنها ۱۷ متخصص طب سالمندی در کل کشور فعالیت میکنند.
وی گفت: پیشبینی میشود که طی سالهای ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰، جمعیت سالمندان در ایران به ۲۵ تا ۳۰ درصد کل جمعیت کشور برسد.
دبیر کارگروه فرهنگسازی جمعیت سازمان بسیج کشور تصریح کرد: در این میان از هر سه نفر، یک نفر در محدوده سنی ۶۰ تا ۶۵ سال یا بیشتر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ایران در بازهای ۲۵ تا ۳۰ ساله به مرحله سالمندی خواهد رسید در حالی که کشورهای اروپایی برای طی این مسیر جمعیتی، نزدیک به یک قرن فرصت داشتهاند.
نظر شما