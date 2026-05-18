ایلام مقصد جدید درمانی بیماران عراقی؛ زیرساخت ها فراهم شود

خبرگزاری مهر -گروه استانها: استان ایلام با داشتن چند مرز فعال با کشور عراق از جمله مرز بینالمللی مهران، یکی از نزدیکترین مسیرها برای دسترسی شهرهای شرقی عراق به مراکز درمانی ایران به شمار میرود.
نزدیکی جغرافیایی، هزینه مناسب درمان و کیفیت خدمات پزشکی در ایران باعث شده بسیاری از بیماران عراقی برای دریافت خدمات درمانی به شهرهای مرزی ایران مراجعه کنند.
در سالهای اخیر موضوع «گردشگری سلامت» به یکی از محورهای مهم توسعه در استان ایلام تبدیل شده و مسئولان حوزه سلامت تلاش کردهاند با ایجاد زیرساختهای لازم، شرایط پذیرش بیماران خارجی را در مراکز درمانی استان فراهم کنند.
فراهم شدن زیرساخت های بیمارستان های ایلام برای پذیرش بیماران عراقی
در همین راستا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار از آمادگی این مرکز برای پذیرش بیماران عراقی خبر میدهد.
عباس قیصوری بیان کرد: موضوع پذیرش بیماران بینالمللی بهویژه از کشور عراق همواره مورد توجه بوده و ما تلاش کردهایم امکانات درمانی و رفاهی لازم برای این بیماران در بیمارستان رازی فراهم شود.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایلام افزود: شهرهای کوت و واسط در کشور عراق فاصله کمتری با ایلام دارند و حتی از نظر مسافت به ایلام نزدیکتر از بغداد هستند. همین موضوع باعث شده بسیاری از بیماران عراقی ترجیح دهند برای درمان به این استان مراجعه کنند.
قیصوری با اشاره به ظرفیتهای تخصصی این مرکز گفت: مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی رازی در حال حاضر در چندین تخصص مهم از جمله نفرولوژی (بیماریهای کلیه)، بیماریهای ریه و جراحیهای ارتوپدی خدمات ارائه میدهد و این بخشها میتوانند پاسخگوی نیاز بسیاری از بیماران عراقی باشند.
وی ادامه داد: برای ارائه خدمات بهتر به بیماران بینالمللی، حدود ۲۲ تخت ویژه در این بیمارستان پیشبینی شده است تا بیماران خارجی بتوانند در محیطی مناسب خدمات درمانی دریافت کنند.
مومنی با تأکید بر اهمیت ساماندهی خدمات به گردشگران سلامت افزود: هدف ما این است که یک مجموعه منسجم از خدمات درمانی، رفاهی و پشتیبانی برای بیماران عراقی ایجاد شود تا فرآیند پذیرش، درمان و پیگیری بیماران با کیفیت مناسب انجام شود.
افزایش زیرساخت های گردشگری برای پذیرش مسافران و بیماران عراقی در ایلام
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از شکلگیری جریان جدیدی در حوزه گردشگری سلامت این استان خبر داد و گفت: زیرساختهای درمانی و خدماتی ایلام در سالهای اخیر بهگونهای توسعه یافته که این استان به یکی از مقاصد در حال رشد برای بیماران عراقی تبدیل شده است.
فرزاد شریفی اظهار کرد: چند مرکز درمانی و بیمارستان استان موفق به دریافت مجوز پذیرش بیماران بینالمللی شدهاند و این موضوع باعث شده خدمات درمانی به بیماران خارجی در قالبی رسمی و استاندارد ارائه شود.
وی با اشاره به ایجاد دفاتر تخصصی گردشگری سلامت در استان افزود: این دفاتر نقش مهمی در ساماندهی روند حضور بیماران خارجی دارند و خدماتی همچون هماهنگی درمان، اقامت، حملونقل و سایر نیازهای جانبی بیماران را مدیریت میکنند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: به دلیل نزدیکی جغرافیایی و قرابت فرهنگی با کشور عراق، بخش قابل توجهی از متقاضیان خدمات درمانی در ایلام را شهروندان عراقی تشکیل میدهند و در حوزههایی مانند دندانپزشکی، جراحیهای زیبایی و خدمات سرپایی، استقبال قابل توجهی از سوی آنان صورت گرفته است.
شریفی یکی از مزیتهای رقابتی استان را هزینههای مناسب درمان در مقایسه با کلانشهرها دانست و گفت: وجود مراکز درمانی مجهز، پزشکان متخصص و خدمات با کیفیت در کنار هزینههای مقرونبهصرفه، موجب شده ایلام برای بسیاری از بیماران خارجی گزینهای قابل توجه باشد.
وی همچنین به توسعه زیرساختهای اقامتی ویژه بیماران اشاره کرد و افزود: در کنار مراکز درمانی، اقامتگاهها و مهمانسراهایی با رویکرد سلامتمحور برای بیماران و همراهان آنان ایجاد شده تا فرآیند درمان با آسایش و رفاه بیشتری دنبال شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان تصریح کرد: تلاش شده خدمات درمانی با جاذبههای گردشگری استان تلفیق شود؛ بهگونهای که بیماران و همراهان آنان در کنار درمان، از ظرفیتهای طبیعی، تفرجگاهی و مسیرهای زیارتی استان نیز بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش نیروی انسانی متخصص و چندزبانه خاطرنشان کرد: ارتقای مهارتهای ارتباطی و فرهنگی فعالان این حوزه از جمله برنامههایی است که برای افزایش کیفیت خدمات به گردشگران سلامت دنبال میشود.
شریفی همچنین از همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی برای توسعه این حوزه خبر داد و گفت: جذب سرمایهگذاری در زمینه تجهیزات پزشکی، خدمات رفاهی و زیرساختهای گردشگری سلامت از جمله اقداماتی است که میتواند به رونق بیشتر این بخش کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به آمار ورود گردشگران عراقی به استان بیان کرد: تاکنون حدود ۲۸ هزار گردشگر عراقی به صورت رسمی در مراکز اقامتی استان ایلام اسکان یافتهاند و روند ورود گردشگران نیز همچنان رو به افزایش است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: در یک سال گذشته حضور گردشگران عراقی در استان با رشد ۷۵ درصدی همراه بوده که نشاندهنده ظرفیت بالای ایلام در توسعه تعاملات گردشگری با کشور همسایه است.
شریفی با اشاره به موقعیت مرزی استان گفت: ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق و برخورداری از مرز رسمی مهران به عنوان یکی از فعالترین گذرگاههای کشور، از ظرفیت کمنظیری برای توسعه ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری با عراق برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: نزدیکی شهرستان مهران به استان واسط عراق با مرکزیت شهر کوت، بستر مناسبی برای گسترش همکاریهای دوجانبه و تقویت مبادلات گردشگری و سلامت میان دو طرف فراهم کرده است.
کارشناسان حوزه سلامت نیز معتقدند توسعه گردشگری سلامت در استانهای مرزی مانند ایلام میتواند علاوه بر افزایش تعاملات درمانی با کشورهای همسایه، زمینهساز توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و ارتقای زیرساختهای پزشکی در منطقه شود.
با توجه به نزدیکی مرز مهران به شهرهای مهم عراق و افزایش تقاضا برای خدمات درمانی در ایران، بسیاری از مسئولان بر این باورند که در صورت تقویت زیرساختها و ساماندهی خدمات، ایلام میتواند به یکی از قطبهای گردشگری سلامت در غرب کشور تبدیل شود.
