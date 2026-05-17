علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه برای آغاز مذاکرات احتمالی، شرایط خاص خود را داریم، اظهار کرد: طرف مقابل باید اصولی را بپذیرد و در غیر این صورت، مذاکره بی‌حاصل و عبث خواهد بود. آنان باید قوانین بازی را رعایت کنند. آن‌ها جنگ را به ما تحمیل کردند، بنابراین باید بپذیرند که متجاوز هستند و غرامت جنگی را پرداخت کنند.

ضرورت آزادسازی اموال بلوکه شده ایران

وی ادامه داد: آنها باید بپذیرند که اموال بلوکه‌شده ایران آزاد شود، زیرا این یک ظلم آشکار در حق ملت ماست. همچنین باید تحریم‌ها برداشته شوند. پذیرش این شروط الزامی است، چرا که اگر مذاکره کنیم و حتی مذاکرات دو سال هم طول بکشد اما خروجی‌اش استمرار ظلم علیه ملت ایران باشد، چه فایده‌ای برای ما دارد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر، طرف مقابل باید بپذیرد که جمهوری اسلامی ایران حاکم بر تنگه هرمز است و این بخشی از حاکمیت ملی ماست. ما در جنگ تحمیلی اخیر، با توجه به پیروزی خود بر دشمن، این امتیاز را به دست آوردیم و هرگز آن را از دست نخواهیم داد.

بروجردی تأکید کرد: همچنین آنها باید بپذیرند که هرگونه توافق در مذاکرات احتمالی آینده، توافق با کل جبهه مقاومت اعم از لبنان، عراق و یمن خواهد بود. اگر این قواعد را قبول نداشته باشند، ورود به مذاکره بی‌فایده خواهد بود.

دشمن طبق کدام قانون به ایران حمله کرد؟

وی در ادامه بیان کرد: قاعده‌ای که امروز در دنیا حاکم است، قاعده زور و قلدری است. دشمنان بر اساس کدام قانون به ما حمله کردند؟ این همه جنایت کردند، رهبر ما را شهید کردند، فرماندهان ما را به شهادت رساندند، هزاران نفر را شهید کردند، کودکان معصوم مدرسه شجره طیبه میناب را به شهادت رساندند. بر اساس چه قانونی؟

بروجردی با تأکید بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، گفت: ما با توجه به حاکمیت خود بر تنگه هرمز، قواعد مشخصی را بر آن وضع کرده‌ایم؛ محل ورود و خروج از تنگه هرمز مشخص است. با توجه به هزینه‌های حفظ امنیت تنگه هرمز و مسائل زیست‌محیطی، باید هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنند. این موضوع در حال اعمال شدن و اجراست و مجلس نیز ان‌شاءالله در اولین فرصت ممکن، قانون مربوطه را تصویب و ابلاغ خواهد کرد.

حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در حال اجراست



وی ادامه داد: البته رویه لازم برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز آغاز شده است. ان‌شاءالله وقتی قانون آن هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به دولت به صورت رسمی ابلاغ می‌شود تا این رویه در حال اجرا، تثبیت شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین به انتقاد از مقامات آمریکا پرداخت که مسائل هسته‌ای ایران را در مذاکرات پایان جنگ گنجانده‌اند و گفت: آمریکا چه‌کاره ساختار هسته‌ای حاکم بر دنیاست؟

از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نمی‌آییم

وی افزود: شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد که مسئولیت این موضوع -مسائل هسته‌ای- را بر عهده دارند. آمریکا یک کشور بی‌قاعده زورمدار است که احساس می‌کند هر آنچه را که می‌گوید باید اجرا شود، اما بدانند که موضوع هسته‌ای ایران هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس تأکید کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند که ما توانمندی‌های فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را، علیرغم اینکه طبق پیمان NPT باید در اختیار ما قرار می‌دادند، با تلاش دانشمندان خودمان به دست آورده‌ایم. ما این دانش و دستاوردهای آن را در اختیار داریم و به هیچ وجه حاضر نیستیم از این حق مسلم و قانونی‌ خود کوتاه بیاییم.