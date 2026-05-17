۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

اعرافی: دشمن با طرح «نه جنگ نه صلح» به دنبال جبران شکست است

یزد - مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی پس از شکست در میدان جنگ و دیپلماسی به دنبال تحقق هدف خود از راه «نه جنگ نه صلح» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در جلسه شورای اداری شهرستان میبد با اشاره به خطاهای محاسباتی دشمن آمریکایی صهیونی گفت: دشمن آمریکایی ـ صهیونی با ۱۴ خطای محاسباتی که در حمله به ایران کرد، زمین خورد.

وی با بیان اینکه آنها در میدان جنگ و دیپلماسی شکست خوردند، افزود: دشمن آنچه را که در این دو میدان به دست نیاورده است، می‌خواهد با سناریو «نه جنگ نه صلح» به آن برسد و با این طرح، نظم اجتماعی و اقتصادی را فرو بریزد.

امام جمعه میبد تصریح کرد: ملت توانای ایران همانگونه که دشمن را در میدان جنگ و دیپلماسی ناکام گذاشته است، این طرح دشمن را هم نقش بر آب خواهند کرد.

کد مطلب 6832322

