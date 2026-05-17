اعلام برنامه رقابت های بسکتبال انتخابی باشگاهی غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود انصراف شهرداری گرگان از حضور در مسابقات بسکتبال انتخابی باشگاهی غرب آسیا، این رقابت ها از روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) با حضور سه تیم استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم در کرج آغاز می شود.

سه تیم حاضر در این رقابت ها، دیدارهای ابتدایی خود را به صورت گروهی و رفت و برگشت برگزار می کنند.

برنامه این دیدارها که همگی از ساعت ۱۷ در سالن نشاط کرج آغاز می شوند، به این شرح است:

دوشنبه ۲۸ اردیبهشت

*نفت زاگرس جنوبی جهرم - نفت آبادان

چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت

*نفت آبادان - استقلال تهران

جمعه اول خرداد

*استقلال تهران - نفت زاگرس جنوبی جهرم

شنبه ۲ خرداد

*نفت آبادان - نفت زاگرس جنوبی جهرم

یکشنبه ۳ خرداد

*استقلال تهران - نفت آبادان

دوشنبه ۴ خرداد

*نفت زاگرس جنوبی جهرم - استقلال تهران

در پایان دیدارهای گروهی، تیم سوم بر اساس جدول رده بندی به کار خود پایان می دهد و تیم های اول و دوم به منظور تعیین قهرمان رقابت رو در روخود را دنبال می کنند. برنامه این دیدارها به این شرح است:

چهارشنبه ۶ خرداد

* تیم اول - تیم دوم

پنجشنبه ۷ خرداد

* تیم دوم - تیم اول

* در صورتیکه مسابقات به دلایل غیرقابل پیش بینی (جنگ و ...) قبل از پایان دور رفت مسابقات کسب سهمیه (سه جانبه) متوقف شود، تیم های اول و دوم جدول رده بندی لیگ برتر فصل ۰۵-۱۴۰۴ به عنوان نمایندگان اول و دوم ایران برای مسابقات باشگاه های غرب آسیا معرفی می شوند.

* در صورتیکه بعد از اتمام دور رفت مسابقات کسب سهمیه (سه جانبه) به دلایل غیر قابل پیش بینی (جنگ و ...) بازی ها متوقف شود، تیم های اول و دوم مرحله رفت مسابقات کسب سهمیه (سه جانبه) به عنوان نمایندگان اول و دوم ایران برای مسابقات باشگاه های غرب آسیا معرفی می شوند.

* در صورتیکه بعد از اتمام دور گروهی (رفت و برگشت) مسابقات کسب سهمیه (سه جانبه) به دلایل غیرقابل پیش بینی (جنگ و ...) بازی ها متوقف شود، تیم های اول و دوم مرحله گروهی مسابقات کسب سهمیه (سه جانبه) به عنوان نمایندگان اول و دوم ایران برای مسابقات باشگاه های غرب آسیا معرفی می شوند.