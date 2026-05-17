به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: رایگان شدن مترو و اتوبوس یک طرح احساسی نیست؛ یک مدل اقتصادی مدرن بر پایه مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و ایجاد درآمدهای پایدار است.
تعجیل در قضاوت بدون مطالعه جزییات، راه حل چالشهای شهر نیست. با افتخار پای طرحی ایستادهایم که رفاه مردم و هوای پاک را هدف گرفته است.
گفتنی است با وجود مصوبه قبلی مبنی بر رایگان ماندن حملونقل عمومی تا ۲۷ اردیبهشتماه، امروز (پایان مهلت مصوب) هنوز تکلیف ادامه یا خاتمه این طرح مشخص نشده است.
