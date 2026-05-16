به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مختومه اعلام شدن پرونده رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، اینگونه مقرر شد که به‌ منظور تعیین نمایندگان بسکتبال باشگاهی ایران در فصل آتی مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا، چهار تیم برتر جدول رده‌بندی (تا پایان هفته بیست‌ و یکم) در قالب رقابت‌هایی متمرکز و دوره‌ای به مصاف یکدیگر بروند تا اینگونه تکلیف نماینده باشگاهی ایران در غرب آسیا مشخص شود.

شهرداری گرگان، استقلال تهران، کاله آمل و طبیعت اسلامشهر به عنوان تیم های اول تا چهارم جدول رده بندی، کاندیدای شرکت در این رقابت ها بودند. البته طی مدت زمان تعیین شده برای اعلام آمادگی تیم ها برای حضور در این رقابت ها، کاله و طبیعت اعلام انصراف کردند و بدین ترتیب نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم جایگزین آنها شدند.

قرار است رقابت های انتخابی باشگاهی غرب آسیا از ۲۸ اردیبهشت آغاز شود اما در فاصله دو روز مانده به این رقابت ها، شهرداری گرگان تصمیم به کناره گیری کرده است.

گرگانی ها در حالی این تصمیم را گرفته اند که مدافع عنوان قهرمانی لیگ ناتمام بودند و تا پایان هفته بیست و یکم هم صدرنشین جدول رده بندی بودند اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که مسائل مالی منجر به کناره گیری آنها شده است.

بعد از مختومه اعلام شدن رقابت های لیگ برتر، قرار بر این شد تا طبق مصوبه سازمان لیگ بسکتبال، تمام تیم ها ۷۰ تا ۸۰ درصد به عنوان کف پرداختی برای تسویه حساب با بازیکنان و مربیان شان لحاظ کنند. البته حساب ۴ تیم حاضر در رقابت های انتخابی باشگاهی غرب آسیا از سایر تیم ها جدا شد چراکه این تیم ها باید پرداختیِ صد در صدی به بازیکنان و مربیان داشته باشند.

این در حالی است که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده شهرداری گرگان تا به امروز ۴۰ درصد پرداختی به اعضای تیم خود داشته است و به دلیل مسائل مالی قادر به تسویه کامل نیست. به همین دلیل مسئولان شهرداری گرگان خواستار عدم حضور در مسابقات انتخابی غرب آسیا شده اند و در این زمینه مسائل میزبانی و برگزاری متمرکز بازی ها در کرج را دلیل تصمیم خود عنوان کرده اند.

شهرداری گرگان نماینده ایران در فصل جاری رقابت های غرب آسیا هم است. این تیم باید طی هفته های آینده برای دیدار معوقه با آستانه عازم قزاقستان شود اما مشخص نیست این سفر و در کل ادامه حضور در این رقابت ها امکان پذیر باشد یا نه.