تغییر شیوه برگزاری مسابقات بسکتبال انتخابی غرب آسیا بعداز انصراف گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله دو روز مانده به آغاز رقابت های بسکتبال انتخابی باشگاهی غرب آسیا، شهرداری گرگان اعلام انصراف کرد. این مسابقات از دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) آغاز می شود اما امروز (شنبه ۲۶ اردیبهشت) شهرداری گرگان به دلیل مسائل مالی تصمیم به کناره گیری گرفت.

این در حالی است که قرار بود این تیم در کنار استقلال، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم برگزارکننده این رقابت ها باشند تا دو نماینده ایران در فصل آینده رقابت های باشگاه های غرب آسیا مشخص شوند.

پیش از این قرار بود ۴ تیم حاضر در رقابت های انتخابی غرب آسیا یک دور به صورت گروهی با هم دیدار کنند و در ادامه بر اساس رده بندی، تیم اول با چهارم و تیم دوم با سوم طی دو دیدار با هم رقابت کنند تا تیم های برنده صاحب سهمیه غرب آسیا شوند. انصراف گرگان اما تغییراتی در شیوه برگزاری این دیدارها ایجاد خواهد کرد.

میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: انصراف گرگانی ها قطعی است اما با توجه به فاصله زمانی باقی مانده تا زمان مقرر برای آغاز مسابقات، هیچ تیمی جایگزین نمی شود. رقابت ها را با ۳ تیم از همان ۲۸ اردیبهشت آغاز می کنیم اما تغییراتی در شیوه برگزاری خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: در مورد شیوه برگزاری مسابقات، بعد از بحث و بررسی در کمیته فنی، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. قاعدتا سه تیم دیدارهایی به صورت رفت و برگشت با هم خواهند داشت اما د رمورد چگونگی ادامه دیدارها بعد از رقابت های گروهی، تصمیمات جدیدی خواهیم داشت. اینکه تیم اول فینالیست شود و تیم دوم و سوم رقابت دوباره برای فینال داشته باشند، یکی از گزینه هاست.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال تاکید کرد که مسابقات در همان کرج که پیش از این مصوب شده بود، برگزار خواهد شد.

به گفته علیپور، تیم استقلال آماده حضور در محل برگزاری مسابقات است، تیم نفت آبادان هم به تهران آمده است و تیم نفت زاگرس جنوبی جهرم هم فردا راهی تهران می شود.