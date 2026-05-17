توفان با سرعت ۱۳۹ کیلومتر بر ساعت منشاد در استان یزد را درنوردید

عباس راجی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توفان باد بخشهایی از استان یزد را درنوردید و بیشینه سرعت آن در ایستگاه منشاد به ۱۳۹ کیلومتر بر ساعت رسید. همچنین سرعت باد در منطقه تنگ چنار نیز ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.
کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی یزد اعلام کرد: تا روز سهشنبه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پدیده غالب جوی در استان خواهد بود. دید افقی در بافق نیز صبح امروز به ۹۰۰ متر رسید.
وی افزود: بر اساس این هشدار، برای روز دوشنبه نیز احتمال نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان وجود دارد که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق شود.
کارشناس هواشناسی یزد همچنین پیشبینی کرد: از بعدازظهر یکشنبه و طی روز دوشنبه، کاهش موقتی دما در سطح استان رخ دهد.
