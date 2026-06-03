نبض وقف بر سرو کهنسال ابرکوه؛ ۲۰ دقیقه وقفِ آب برای سرو ۴۵۰۰ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن ابطحی ابرقوئی گفت: در اقدامی ارزشمند و در راستای حفظ نماد استقامت ایران، سرو کهنسال ۴۵۰۰ ساله ابرکوه، خیرین نیکاندیش با هدف تأمین پایدار منابع آبی این درخت تاریخی، بخشی از سهمیه آب کشاورزی خود از قنات نبادان را وقفِ حفظ این گنجینه طبیعی کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: وقف تنها محدود به مساجد و مدارس نیست؛ بلکه وقفِ طبیعت و میراث فرهنگی، نوعی نگاه هوشمندانه و آیندهنگر به فرهنگ اسلامی است. این سهمیه ۲۰ دقیقهای در هر مدار ۱۲ شبانهروز، گامی هرچند کوچک اما نمادین و تأثیرگذار در جهت احیای تمدن سبز شهرستان ابرکوه است.
ابطحی با تقدیر از این سنت حسنه بیان کرد: این اقدام که با نظارت اداره اوقاف و در چارچوب نیت واقف به ثبت رسیده است، میتواند الگویی برای سایر خیرین در جهت حفاظت از منابع طبیعی و میراث ملی باشد. سرو ابرکوه، به عنوان کهنسالترین موجود زنده ایران، اکنون با قطراتِ وقف، جان تازهای میگیرد تا این میراث سبز برای نسلهای آینده همچنان استوار باقی بماند.
وی گفت: این اقدام خیرخواهانه که پیوندی عمیق میان «سنتِ وقف» و «محیطزیست» ایجاد کرده است، بار دیگر نشان داد که مردم فرهنگدوست استان یزد همواره در حفظ داشتههای هویتی و طبیعی خود پیشگام هستند.
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