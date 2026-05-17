ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور اظهار کرد: در محور هراز مسیر شمال به جنوب، محدوده سهراهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: همچنین در آزادراه پردیس – تهران حدفاصل شمسآباد تا تونل شماره ۴، آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده کمالشهر، آزادراه ساوه – تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی، آزادراه قم – تهران محدوده شهر آفتاب، بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعهنو و محور شهریار – تهران در برخی مقاطع، ترافیک سنگین و پرحجم جریان دارد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در محور هراز مسیر جنوب به شمال نیز مشکلی در تردد وجود ندارد.
سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی کشور گفت: محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و گیلان بارش باران گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از انسداد محور قدیم بستانآباد – میانه در محدوده قرهچمن تا میانه خبر داد و گفت: تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن – کوهسالار علیا – سهراهی ترکمانچای – راه روستایی چپقلو – میانه و همچنین مسیر قرهچمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام میشود.
وی افزود: محور پاتاوه – دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است و محورهای گنجنامه – تویسرکان و وازک – بلده نیز دارای انسداد فصلی هستند.
بنابر این گزارش، انسداد محورکرج - چالوس که قرار بود روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرا شود، لغو و زمان بعدی آن اطلاع رسانی خواهد شد.
