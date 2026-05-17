معاملات خارج از سامانه ثبت الکترونیک فاقد اعتبار قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت متقی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به گذشت یک سال از راه اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» و اجرای قانون مصوب ۱۴۰۳، بر تغییر بنیادین در نظام اعتباربخشی به اسناد و عقود تأکید کرد.

وی افزود: بر اساس قوانین جدید، تمامی اعمال حقوقی که موضوع یا نتیجه آن‌ها منجر به انتقال مالکیت عین، انتقال حق انتفاع، انتقال اموال غیرمنقول، وقف، انعقاد عقود، اجاره به شرط تملیک و یا هرگونه پیش‌فروش ساختمان و تعهدات مشابه می‌گردد، «لزوماً و بدون استثنا» باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در ادامه با بیان پیامدهای حقوقی این موضوع، توصیه کرد: هرگونه اقدام به عقد و ایقاع خارج از این سامانه، از نظر قانونی فاقد اعتبار بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف، دعاوی راجع به آن در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و هیئت‌های بسیارسخت و رسیدگی به این دعاوی و اثبات آن زمان بر و طاقت فرسا خواهد بود. به عبارت دیگر، شهروندانی که از این روند قانونی تبعیت نکنند،حمایت‌های قانونی و قضایی برای آنان دشوار ودربرخی موارد غیرممکن خواهدبود.

توصیه راهبردی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری

سرهنگ متقی در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای دانش حقوقی شهروندان، خطاب به مردم گفت: در دنیای پیچیده امروز، عدم آگاهی از قوانین جدید می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر مالی گردد. اکیداً توصیه می‌شود شهروندان گرامی پیش از هرگونه اقدام به تنظیم اسناد خرید و فروش، حتماً با مشاورین حقوقی و متخصصان مطلع مشورت نمایند تا از امنیت حقوقی اموال و حقوق خود اطمینان حاصل کنند.