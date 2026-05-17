سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران با صدور حکمی، سمیه فدایینژاد بهرامجردی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه تهران منصوب کرد.
در حکم انتصاب سمیه فدایینژاد بهرامجردی، سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه تهران آورده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکار عالی در حوزه مدیریت آموزشی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه تهران منصوب میشوید. انتظار میرود با تکیه بر اشراف علمی و مدیریتی خود، در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی و سیاستهای ابلاغی دانشگاه، مسئولیتهای محوله را با تأکید بر اولویتهای زیر به دقت و کارآمدی اجرا نمائید:
بازنگری و بهینهسازی فرآیندهای آموزشی با هدف روانسازی فرآیندها، کاهش بروکراسی، تسریع در خدمات آموزشی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی، و پیادهسازی نظام یکپارچه خدمات الکترونیک آموزشی؛
تفویض اختیارات حد اکثری به دانشکدگانها و دانشکدهها در چارچوب مقررات، به منظور افزایش انعطافپذیری، سرعت و کارآمدی در تصمیمگیریهای آموزشی؛
بازطراحی ساختار معاونت آموزشی با هدف کوچکسازی ستاد، افزایش بهرهوری، کاهش تمرکز، و تقویت نقش پشتیبانی، نظارتی و تسهیلگری ستاد نسبت به واحدهای تابعه؛
بررسی و بازنگری رشتهها و برنامههای درسی جهت آمایش رشتهها و سرفصلهای درسی با نیازهای ملی، منطقهای و بازار کار، و ایجاد توازن میان رشتههای مختلف؛
ساماندهی و کیفیتبخشی به دورههای آموزش آزاد و کوتاهمدت با تأکید بر انطباق آنها با استانداردهای علمی روز، نیازهای جامعه و بازار کار، و ایجاد نظام اعتباربخشی داخلی؛
تدوین و اجرای نقشهراه استفاده از هوش مصنوعی در آموزش در حوزههای یاددهی-یادگیری، ارزشیابی هوشمند، پشتیبانی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان، هماهنگ با برنامههای ستاد هوش مصنوعی دانشگاه.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و مدیریتی خود، در خدمت به دانشگاه و انجام این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشید.
سمیه فدایی بهرامجردی، دانشیار دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. نمایندگی شورای تحول جهت عضویت در کمیته سیاست گذاری تدوین آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی حوزه هنر، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران، عضویت در کارگروه بازنگری آئیننامه ارتقای اعضای هیأت علمی حوزه هنر، عضویت در کارگروه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاههای اجرایی کشور، مدیر برنامه بینالمللی ظرفیت سازی پایداری برای میراث معماری Capacity Building in Sustainability for Architectural Heritage، با حمایت مالی کمیته آموزش اتحادیه اروپا و همکاری دانشگاههایی از کشورهای ایتالیا، آلمان، یونان، روسیه، ارمنستان و ایران و عضویت کارگروه پیگیری همکاریهای بینالمللی دانشگاه تهران با مراکز علمی و آموزش عالی کشور فرانسه و مجموعه کشورهای فرانسوی زبان، از جمله فعالیتهای علمی و اجرایی دکتر فدایی بهرامجردی است.
رئیس دانشگاه تهران، همچنین در نامهای جداگانه از زحمات و خدمات ارزشمند محمود کمرهای، معاون سابق آموزشی دانشگاه تهران تقدیر و تشکر نمود.
