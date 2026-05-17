به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اظهارات مسئولان دولتی درباره تقویت اعتبار کالابرگ الکترونیکی و حمایت مجلس از این اقدام، اظهار کرد: دولت باید از هر ظرفیتی برای افزایش رضایت عمومی مردم استفاده کند و هر راهکاری از جمله تقویت کالابرگ، تشدید نظارتها و کنترل بازار را که در اختیار دارد، به کار گیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هر اقدامی که بتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود، باید در دستورکار دولت قرار گیرد و مجلس نیز در این مسیر همراه و حامی دولت خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس حتما با پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی موافق است و از دولت در اجرای سیاستهای حمایتی، تقویت و پشتیبانی خواهد کرد.
حاجیبابایی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در مسیر خدمترسانی به مردم، بهصورت قدرتمند پشت سر دولت ایستاده و از اقدامات موثر در حوزه معیشت و حمایت از اقشار مختلف جامعه حمایت میکند.
