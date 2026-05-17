به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش والاستریت ژورنال نشان میدهد که اختلال در تردد از تنگه هرمز موجب افزایش دوباره تقاضا برای زغالسنگ شده و بر سایر بازارهای انرژی نیز اثر گذاشته است. بر اساس روند قیمتها، به نظر میرسد فعالان بازار احتمال اعلام لغو محدودیتها از سوی آمریکا تا ۳۱ مه را هرچه کمتر محتمل میدانند.
درگیریهای نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران، باعث ایجاد اختلالهای جدی در تنگه هرمز شده است؛ گذرگاهی راهبردی که بخش قابلتوجهی از نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان از آن عبور میکند.
به نوشته والاستریت ژورنال، محدود شدن عملی عبور و مرور در این تنگه، کشورها را به سمت استفاده از منابع جایگزین انرژی سوق داده و همین موضوع افزایش غیرمنتظره تقاضا برای زغالسنگ را به دنبال داشته است.
اقدامات نظامی علیه اهداف ایرانی باعث کاهش رفتوآمد عادی کشتیها در این مسیر شده و سطح تنشهای ژئوپلیتیکی را بالا برده است. این وضعیت، نااطمینانی گستردهای در بازارهای انرژی ایجاد کرده و پیامدهای آن در زنجیرههای تأمین جهانی قابل مشاهده است.
