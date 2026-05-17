به هر میدان درخشد نام ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: این مسابقات از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵) به‌صورت مشترک در ۱۶ شهر از سه کشور آمریکای شمالی (۱۱ شهر در ایالات متحده، سه شهر در مکزیک و دو شهر در کانادا) برگزار می‌شود. ایران یکی از کشورهای شرکت کننده در این مسابقات خواهد بود و قرار است ۲۶ خرداد در مقابل نیوزلند، ۳۱ خرداد با بلژیک و در روز ۶ تیر با مصر بازی کند. بازیکنان ایرانی قرار است پس از برگزاری اردوی آماده‌سازی در آنتالیا، برای حضور در جام جهانی از ترکیه راهی آمریکا شوند. به همین دلیل پیش از اعزام، مراسم بدرقه آنها در میدان انقلاب تهران با استقبال گسترده مردم برگزار شد.

به گزارش «آگاه»، در مراسم بدرقه فوتبالیست‌های کشورمان، بازیکنان پیش از سفر به اردوی آماده‌سازی ترکیه، روی صحنه حاضر شدند و شعارهای ملی و میهنی سر دادند. همچنین از پیراهن جدید ایران برای رقابت‌های جام جهانی رونمایی شد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، این مراسم را بهترین بدرقه تیم ملی در چهار دوره اخیر جام جهانی توصیف کرد و گفت: بازیکنان کنار مردم هستند و مردم هم کنار عزت، شرف و قدرت کشور ایستاده‌اند. هر نتیجه‌ای که رقم بخورد، امیدواریم پرچم ایران در آنجا برافراشته و از آن دفاع شود. در این مراسم اعلام شد که سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با صدای «پرواز همای» به سفارش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده است.

در بخشی از مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی توسط احسان حاج‌صفی یکی از کاپیتان‌های تیم ملی به خانواده شهید امیرحسین محمدزاده اهدا شد. همچنین حاج‌صفی کاپیتان تیم ملی، میثاق‌نامه اعضای تیم ملی فوتبال ایران را در میدان انقلاب خواند.

در این میثاق‌نامه آمده است: «جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی برگزار می‌شود که کشور عزیزمان ایران در حال جنگ با کشورهای جنگ‌طلب است اما ایرانیان همانطور که تاریخشان اثبات کرده از مبارزه خسته نمی‌شوند و با سوگ عزیزانشان از تلاش برای آزادی و استقلال دست نمی‌کشند. ما فوتبالیست‌های ایران در تمام این یک سال مانند همه مردم در سوگ عزیزانمان بودیم اما دست از تلاش نکشیدیم و زیر بمب و موشکباران برای اعتلای پرچم کشور عزیزمان ایران در عرصه بین‌المللی کوشیدیم. ما افتخار می‌کنیم که نشان کودکان میناب را بر سینه داریم و نام کاروانمان با نام این شهدای مظلوم مزین شده است. عهد ما در حضور مردم ایران چنین است، ما بازیکنان و اعضای تیم ملی ایران عهد می‌بندیم که نمایندگانی شایسته برای جمهوری اسلامی ایران باشیم و برای اعتلای نام ایران و اهتزاز پرچم کشورمان تا پای جان تلاش کنیم. حضور عزتمندانه در مسابقات و تلاش برای سرافرازی مردم ایران اولین و بالاترین هدف ماست. ما با دعای شما مردم عزیز پا به این عرصه نهاده و برای موفقیت تیم ملی و سربلندی ایرانیان تلاش خواهیم کرد و موفقیت و نصرت در این راه را از خداوند بزرگ خواستاریم.»

ابهام در صدور ویزا

مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی برگزار شد که همچنان ابهام درباره ورود کاروان ایران به آمریکا و حضور در این مسابقات وجود دارد. هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال نیز در مراسم بدرقه اعلام کرد: هنوز هیچ خبری درباره صدور ویزاها دریافت نشده و همه چیز به وعده‌های فیفا بستگی دارد. فیفا قول‌هایی داده و امیدواریم این وعده‌ها عملی شود تا بازیکنان و اعضای تیم در زمان مناسب ویزای خود را دریافت کنند. ممبینی همچنین تاکید کرد: فدراسیون فوتبال ایران مسئولیت ورود تیم به آمریکا را بر عهده فیفا گذاشته و معتقد است ورزش باید از سیاست جدا باشد. او اظهار کرد: فیفا وظیفه دارد شرایط ورود همه تیم‌های حاضر در جام جهانی را تسهیل کند.

در این باره یک رسانه خارجی به نام «Gazeta Si» نیز نوشت که تیم ملی فوتبال ایران می‌خواهد برای یادبود شهدای مدرسه میناب، با این نام در جام جهانی تابستان امسال شرکت کند. رقابتی که در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. هدف اعلام‌شده این است که از ویترین بین‌المللی فوتبال برای انتقال پیام‌هایی مرتبط با حافظه تاریخی کشور و تحولات اخیر استفاده شود. این نام نیز به وقایع اتفاق افتاده در مدرسه شجره طیبه شهر میناب در پی حمله ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز اشاره دارد.

فردای مراسم بدرقه، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم در مورد جلسه مهم با فیفا در خصوص حضور ایران در جام جهانی گفت: در روزهای آتی جلسه سرنوشت‌سازی با فیفا داریم. فیفا باید به ما گارانتی بدهد. هنوز وضعیت ویزا و اینکه چه کسانی ویزا خواهند گرفت؛ مشخص نشده است. بازیکنان باید به آنکارا بروند، انگشت‌نگاری و ویزا دریافت کنند. ما برای جام جهانی در حال آماده‌سازی و منتظر رفتار طرف مقابل هستیم.

وی در خصوص جلسه با مقام فیفا افزود: این موضوع قابل پذیرش نیست که اتفاقی در آمریکا رخ دهد و فیفا فقط ابراز تاسف کند. ما برای حضور در جام جهانی انتخاب شده‌ایم. فیفا مسئول برگزاری مسابقات جام جهانی است و ما با آمریکا کاری نداریم. اینکه در آمریکا چه اتفاقی رخ می‌دهد برای ما مهم نیست. هر اتفاقی ممکن است در آمریکا رخ دهد چراکه آنها قابل پیش‌بینی نیستند. فیفا باید به ما ضمانت دهد که بدون مشکل، ایران در جام جهانی حاضر می‌شود و بازی‌هایش را انجام می‌دهد و برمی‌گردد.

مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس اول فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی بزرگسالان درباره آخرین وضعیت ملی پوشان برای زمان شروع اردوی ترکیه قبل از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: تقریبا دو هفته بچه‌ها در اردوی ترکیه هستند. به خاطر اینکه بتوانند اختلاف ساعت را جبران کنند، پیش‌بینی ما این است که تیم ملی حداقل دو هفته زودتر به آمریکا اعزام شود تا این اختلاف ساعت در ریکاوری و تمرینات جبران شود. وی افزود: احتمالا هشتم خرداد با گامبیا بازی داریم و یک دیدار دیگر نیز برای چهارم ژوئن یا ۱۴ خرداد برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

البته با توجه به تعطیلات آخر هفته کشورهای خارجی، موافقت‌ها برای بازی دوستانه اخذ شده اما باید قرارداد منعقد شود تا در کمپ ترکیه آن بازی را هم انجام بدهیم. وی افزود: تیم ملی ۱۵ خرداد عازم کمپ خود در آریزونا توسان می‌شود. با توجه به اینکه از پیش کارها را انجام داده‌ایم، ۱۹ خرداد هم یک بازی پشت درهای بسته مقابل پورتوریکو خواهیم داشت. مطابق فرصتی که داشتیم تا دو روز قبل، اسم ۵۲ بازیکن را به فیفا داده‌ایم و برای ۱۱ خرداد نیز باید لیست ۲۶ نفره را به فیفا اعلام ‌کنیم.

وی با اشاره به بازی‌های دوستانه تیم ملی قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: احتمالا پیش از جام‌ جهانی در دیداری دوستانه به مصاف کامرون خواهیم رفت. تیم ملی دوشنبه صبح ساعت هشت راهی ترکیه می‌شود و در کمپ خود استراحت خواهند کرد. کادر فنی برنامه‌ریزی منسجمی دارد و لحظه‌ به ‌لحظه با بازیکنان در ارتباط است. طبق برنامه تمرینی و فنی همه چیز به دقت پیش می‌رود. قبل از اعزام بازیکنان معمولا با خانواده و دوستان خود خداحافظی می‌کنند. این سفر طولانی مدت است و دوری از خانواده برای بازیکنان همیشه نکته مهمی محسوب می‌شود چون انرژی و آرامش خود را از آنها می‌گیرند. تیم ملی ایران قرار است در دیداری تدارکاتی در آنتالیا به مصاف تیم ملی فوتبال گامبیا برود و فدراسیون فوتبال ایران در تلاش است یک مسابقه دوستانه دیگر هم برای اردوی ترکیه هماهنگ کند که احتمالا پورتوریکو خواهد بود.

ایران بی‌توجه به حواشی

تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند و شاگردان امیر قلعه نویی قرار است پیش از سفر به آمریکا اردوی چند روزه‌ای را در کشور ترکیه برگزار کرده و دو دیدار تدارکاتی داشته باشند. تیم ملی ایران در گروه G با تیم‌های ملی بلژیک، مصر و نیوزلند هم‌گروه است. سایت «insidethegames» در این رابطه نوشت: تیم ملی فوتبال ایران که تا مدت‌ها حضورش در جام جهانی ۲۰۲۶ در هاله‌ای از ابهام قرار داشت اما در نهایت حضورش قطعی شد، پیش از این رقابت بزرگ، مراسم بدرقه‌ای گسترده و تاریخی را در تهران برگزار کرد؛ مراسمی که در بحبوحه بحران شدید ژئوپلیتیکی، فضای پایتخت را کاملا تحت تاثیر قرار داد.

با وجود شایعات مربوط به تحریم مسابقات و هشدارهای امنیتی ناشی از تنش‌های خاورمیانه، فدراسیون فوتبال ایران حضور خود در جام جهانی را تایید کرد. با این حال، هنوز ابهاماتی درباره سفر کاروان ایران وجود دارد؛ چرا که بحران دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن بر سر صدور ویزا همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حتی در ماه آوریل اعلام کرده بود که به دلایل امنیتی حضور تیم ملی ایران در مسابقات را «مناسب» نمی‌داند، هرچند بعدها از موضع خود عقب‌نشینی کرد. شبکه الجزیره هم گزارش داد که سفر کاروان ایران به کمپ تمرینی این تیم در شهر توسان ایالت آریزونا، به دلیل قوانین سختگیرانه مهاجرتی آمریکا با مشکل مواجه شده است.

خط و نشان ایران برای آمریکا

خطوط قرمز ایران برای آمریکا به عنوان میزبان تیم ملی فوتبال قرار است از سوی فدراسیون فوتبال به فیفا اعلام شود و در صورتی که با این شروط ۱۰ گانه موافقت شود، ایران در جام جهانی شرکت می‌کند. شروطی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به بخشی از آنها اشاره کرده به شرح زیر است: تمامی بازیکنان و کادر فنی، به ویژه کسانی که در سپاه خدمت کرده‌اند مانند مهدی طارمی و احسان حاج‌صفی، باید بدون مشکل ویزا دریافت کنند.

پس از صدور ویزا، بازیکنان و کادر فنی نباید در زمان سفر توسط پلیس مهاجرت مورد سوال و جواب قرار بگیرند. صدور روادید خبرنگاران اعزامی و هواداران ایرانی در مسابقات تعیین تکلیف شود. حفظ بالاترین سطح پروتکل‌های حفاظتی و امنیتی در فرودگاه، هتل، مسیرهای تردد و ورزشگاه توسط پلیس آمریکا تا از حواشی و مشکلات احتمالی (مانند آنچه در استرالیا رخ داد) جلوگیری شود. هواداران هر دو تیم فقط باید پرچم رسمی‌شان را به ورزشگاه بیاورند و ورود هرگونه پرچمی به جز پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ورزشگاه ممنوع باشد. پخش صحیح و بدون اختلال سرود جمهوری اسلامی ایران در تمامی مسابقات تضمین شود. سوالات خبرنگاران در نشست‌های خبری صرفا باید مربوط به مباحث فنی مسابقات باشد. با توجه به شروط اعلام شده از سوی تاج، حالا توپ در زمین فیفا و البته آمریکایی‌ها به عنوان میزبان است تا شرایط حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را فراهم کند. آن هم در شرایطی که زمان زیادی هم تا آغاز جام جهانی باقی نمانده و در روزهای آینده قرار است سوت شروع بازی‌ها به صدا در بیاید.

واکنش‌ها به میزبانی جام جهانی؛ همه، تیم ملت ایران هستیم

درباره اعزام تیم ملی فوتبال و حضورش در جام جهانی، افراد مختلفی صحبت کردند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «میزبانی جام جهانی، برای هر کشور میزبان، تعهدی روشن ایجاد می‌کند: تضمین حضور برابر، محترمانه و بدون تبعیض همه تیم‌هایی که از مسیر رسمی فیفا به مسابقات راه یافته‌اند. ویزا، ورود، اسکان، رفت‌وآمد، حضور مقامات رسمی و شرایط اجرایی مسابقات نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی یا رفتار گزینشی علیه یک تیم ملی تبدیل شود.

تیم ملی فوتبال ایران حق حضور خود را در زمین بازی و بر اساس مقررات فیفا به دست آورده است. هرگونه مانع‌تراشی برای ورود بازیکنان، کادر فنی، مقامات فدراسیون یا اعضای ضروری کاروان ایران، نقض روح و هدف رقابت‌های جهانی و مغایر با اصول بنیادین حاکم بر ورزش بین‌المللی، از جمله برابری، عدم تبعیض و بی‌طرفی رقابت‌ها خواهد بود. اساسنامه فیفا تبعیض علیه کشورها و اشخاص را ممنوع می‌داند. بنابراین، کشور میزبان نمی‌تواند اختلافات سیاسی، تحریم‌ها یا تصمیمات یک جانبه داخلی خود را به‌گونه‌ای اعمال کند که حق مشارکت یک تیم ملی در مهم‌ترین رویداد فوتبال جهان مخدوش شود. فیفا نیز مسئولیتی مستقل دارد.

اگر نهاد برگزارکننده نتواند تضمین کند که همه تیم‌های راه‌یافته، از جمله ایران، بدون تبعیض و محدودیت وارد کشور میزبان شوند و در شرایط برابر رقابت کنند، اعتبار خود جام جهانی آسیب می‌بیند. جهانی بودن جام جهانی با گزینش سیاسی سازگار نیست. ورزش میدان رقابت ورزشی است، نه ادامه سیاست فشار با ابزار اداری. هرگونه محدودیت غیرقانونی علیه کاروان ایران، آزمونی جدی برای فیفا و کشور میزبان خواهد بود: یا اصل عدم تبعیض و بی‌طرفی ورزش رعایت می‌شود، یا جام جهانی در برابر سیاست‌زدگی و رفتار گزینشی آسیب جدی خواهد دید.» سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز همزمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: فرزندان غیور تیم ملی فوتبال ایران؛ پشتیبانی حقیقی، دعای خیر ملت عزیز ایران است که بدرقه راهتان است. وی افزود: یاد و خاطره شهید سلامی گرامی باد که توصیه کردند اگر می‌خواهید جام را ببرید تیمی بازی کنید. همه تیم ملت ایران هستیم.

نقش یوز ایرانی روی پیراهن بازیکنان

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی با پیراهن‌هایی با نقش یوز ایرانی حضور خواهند یافت. در این باره، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال اظهار کرد: این تصویر برای علاقه‌مندان فوتبال خاطره‌ای به یادماندنی را زنده می‌کند که طی حدود ۱۲ سال گذشته اتفاق افتاده و حتی برای اولین بار در سریال پایتخت نیز بازتاب داشته است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدواریم همه چیز در جام جهانی برای تیم ملی کشورمان به خوبی پیش برود. در واقع این طراحی در حدود سه ماه اخیر انجام شد و این همان طرح قبلی نیست.

گرافیک نهایی توسط طراح مجموعه شرکت حامی پوشاک داخلی انجام شد. آخرین المان‌ها نیز برای تایید نهایی فیفا ارسال شد و حدود دو ماه پیش تایید گرفتیم. لازم است بگویم که این اتفاق پیش از حوادث تجاوز رژیم صهیونیستی رخ داد و قبل از این آپدیت انجام شده است. علوی افزود: ممکن است برخی سوال کنند که این طراحی چگونه انجام می‌شود. در واقع فرآیندی زمان‌بندی‌شده دارد و معرفی آن به فیفا و دریافت تاییدیه لازم بخشی از آن است. حتی تولیدکننده هم باید اقدامات خاصی را انجام دهد تا استانداردهای لازم رعایت و کیفیت مطلوب حفظ شود. سوابق تولیدکننده به‌ویژه در تامین پوشاک تیم ملی در صعود به جام جهانی کمک می‌کند که تبادلات با فیفا راحت‌تر انجام شود.