عقد قرارداد ۲ طرح با سرمایه گذاری خارجی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی اظهار کرد: تورم یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد خرد محسوب میشود و با وجود بالا بودن قیمتها در کشور، استان همدان توانسته با مدیریت مناسب و وجود شبکه اقتصادی منسجم، در میان استانهای کشور رتبه ۲۴ را در این شاخص کسب کند.
وی با اشاره به وضعیت بازار کار استان افزود: نرخ بیکاری در سهماهه پاییز سال گذشته ۵.۵ درصد بوده که این رقم پایینترین نرخ بیکاری در کشور محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ادامه به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان اشاره کرد و گفت: در یک سال و نیم گذشته، ۲۲۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان جذب شده که این میزان معادل ۶۵ درصد کل سرمایهگذاری خارجی در طول تاریخ استان همدان است.
وی افزود: اقدامات و تلاشهای دستگاههای اجرایی موجب بهبود فضای کسبوکار در استان شده و در همین راستا امروز دو طرح با سرمایهگذاری خارجی به ارزش یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به مرحله عقد قرارداد میرسد.
حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار تصریح کرد: در ایام جنگ نیز دو نمایشگاه عرضه کالای اساسی برگزار شد و کالاها به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار مردم قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس تأکید استاندار همدان، روزهای سهشنبه به عنوان روزهای تسهیلگری تولید تعیین شده تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری پیگیری و رفع شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه فضای مناسبی در حوزه تولید و اقتصاد استان شکل گرفته است، گفت: در حوزه هنرستانهای جوار صنعت نیز اقدامات خوبی انجام شده و سال گذشته با همکاری سازمان فنی و حرفهای و بخش خصوصی ۱۷ کارگاه آموزشی راهاندازی شد که در این زمینه استان در جایگاه میانی کشور قرار دارد و ظرفیت ارتقای بیشتری نیز وجود دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دوران جنگ افزود: در مدت جنگ رمضان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به صورت روزانه تشکیل شد تا مشکلات واحدهای تولیدی و کارگاهها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
حسینی در ادامه از آغاز سه اقدام مهم در حوزه بازار خبر داد و گفت: نخستین اقدام، تشکیل قرارگاه استانی نظارت بر بازار است که در قالب آن دولت مسئولیت نظارت کامل بر بازار را بر عهده دارد و با تأکید استاندار، همه مدیران دستگاهها موظف به نظارت بر وضعیت بازار استان هستند.
وی با بیان اینکه در این طرح تلاش شده تمام ظرفیتهای استان در ساماندهی و نظارت بر بازار به کار گرفته شود، افزود: همزمان با این اقدام، سامانه «ناظر» نیز رونمایی میشود تا امکان مشارکت و نظارت مردمی بر بازار فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان سومین اقدام را تشکیل قرارگاه ملی محلهمحوری با محوریت مساجد عنوان کرد و گفت: این طرح با تأکید رئیسجمهور در حال پیگیری است و در مرحله نخست، مساجد فروشگاههای معین و کاسبان امین را معرفی خواهند کرد تا عرضه کالا در سطح محلات از طریق آنها انجام شود.
وی در پایان با اشاره به اولویتهای نظارتی در بازار استان گفت: در حال حاضر حدود ۳۵۰ فروشگاه عرضه محصولات پروتئینی در همدان فعال است که از این تعداد، نزدیک به ۲۵۰ واحد دارای تابلوی قیمت و نمایش عمومی نرخها هستند.
حسینی افزود: پنج گروه کالایی شامل محصولات پروتئینی، گوشت و مرغ، برنج، آرد و نان و سایر کالاهای اساسی در اولویت نظارت قرار دارند.
نظر شما