ضرورت بررسی راهکارهای کاهش قیمت در بازار همدان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: افزایش نوسانات قیمتی در برخی اقلام پرمصرف و کالاهای اساسی در هفتههای اخیر، موجب شکلگیری نگرانی در میان شهروندان همدانی شده است.
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد که قیمت برخی کالاها از جمله مرغ، گوشت قرمز، روغن، تخممرغ و برنج در برخی نقاط شهر با اختلافهایی نسبت به نرخهای مصوب عرضه میشود که این موضوع حساسیت نهادهای نظارتی را افزایش داده است.
شواهد موجود حاکی از آن است که بخشی از نوسانات بازار ناشی از مشکلات زنجیره تأمین و افزایش هزینههای تولید و حملونقل است؛ اما در کنار آن، گزارشهایی از رفتارهای غیرقانونی برخی واحدهای صنفی، عرضه خارج از شبکه و نگهداری نامتعارف کالا نیز دریافت شده که سبب بیثباتی قیمتها در بازار مصرف شده است.
این وضعیت، زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو را فراهم کرده و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.
با توجه به این شرایط، دستگاههای اجرایی استان همدان طرحهای نظارتی و کنترلی خود را با اولویت کالاهای اساسی تشدید کردهاند. بر اساس اعلام مسئولان مرتبط، رصد روزانه قیمتها، کنترل انبارها، پایش شبکه توزیع و بازرسی میدانی اصناف در دستور کار قرار گرفته و تیمهای مشترک نظارتی در قالب گشتهای منظم به فعالیت مشغول هستند. طبق این گزارش، برخورد قانونی با واحدهای متخلف نیز در موارد متعدد انجام شده و روند رسیدگیها ادامه دارد.
از سوی دیگر، به منظور کاهش فشار قیمتی بر مصرفکنندگان، چند طرح عرضه مستقیم کالا با هدف دسترسی آسانتر مردم به اقلام ضروری راهاندازی شده است. این مراکز که در سطح شهر و برخی شهرستانهای استان فعال شدهاند، کالاهای مورد نیاز خانوار را با نرخ مصوب و بدون واسطه عرضه میکنند و به گفته مسئولان، میتوانند نقش مؤثری در تعادلبخشی به بازار داشته باشند.
سامانههای گزارشدهی مردمی نیز بهعنوان یکی از ابزارهای نظارت هوشمند در کنار بازرسیهای میدانی فعال شدهاند و شهروندان میتوانند تخلفات احتمالی در حوزه قیمتگذاری، کمفروشی یا نبود اقلام را از طریق این سامانهها ثبت کنند. مسئولان اعلام کردهاند که گزارشهای مردمی بهسرعت بررسی و نتیجه پیگیریها به دستگاههای مرتبط ارجاع میشود.
ورود هدفمند مدیریت اقتصادی استان همدان برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اقتصادی استان همدان و اقدامات در دست انجام در حوزه تولید و تنظیم بازار، اظهار کرد: شاخصهای اقتصادی استان همدان در بخشهای مختلف از جمله سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر، احیای واحدهای راکد و رفع موانع تولید بهصورت مستمر در حال پیگیری است و مجموعه اقتصادی استان بر اساس برنامهریزی انجامشده، اجرای این اقدامات را با جدیت دنبال میکند.
سیدمجتبی حسینی با اشاره به آثار تورم هزینهای بر بنگاههای تولیدی بیان کرد: افزایش همزمان قیمت مواد اولیه، هزینههای تولید و نهادههای صنعتی، قیمت تمامشده محصولات را افزایش داده و در برخی موارد موجب کاهش ظرفیت تولید شده است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، اعمال سیاستهای حمایتی و کاهش هزینههای تولید ضرورت دارد تا از توقف چرخه تولید و کاهش اشتغال جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و پیشگیری از تعدیل نیروی انسانی، جلسات منظم روزانه با واحدهای صنعتی و دستگاههای مرتبط برگزار میشود و در روزهای اخیر با اقدامات حمایتی صورتگرفته، از تعدیل بیش از ۲۵۰ نیروی کار در استان جلوگیری شده است. به گفته او، در برخی موارد نیز نیروهای تعدیلشده به محل کار خود بازگشتهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان تولیدکننده و مصرفکننده در سیاستهای تنظیم بازار گفت: هرگونه کاهش دستوری قیمت بدون توجه به هزینههای واقعی تولید، میتواند منجر به کاهش عرضه و بروز اختلال در بازار شود؛ بنابراین در تنظیم بازار باید حقوق تولیدکننده و مصرفکننده توأمان مدنظر قرار گیرد.
مدیریت اقتصادی همدان در شرایط تورمی؛ از حمایت از تولید تا کنترل بازار
وی در ادامه با اشاره به یکی از رخدادهای اخیر در حوزه ذخایر استراتژیک استان بیان کرد: در جریان حادثهای که در یکی از مراکز نگهداری اقلام پروتئینی رخ داد، حجم قابل توجهی از کالاهای استراتژیک در معرض آسیب قرار داشت که با عملیات فشرده چندروزه و حضور میدانی دستگاههای مسئول، از خطر خرابی نجات یافت و به چرخه ذخایر استان بازگردانده شد.
حسینی این اقدام را نمونهای از مدیریت میدانی بحران در شرایط خاص دانست و گفت: این عملیات نقش مهمی در جلوگیری از بروز شوک قیمتی در بازار ایفا کرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در نظام نظارتی بازار ادامه داد: ساختار سنتی نظارت به دلیل تعداد بالای واحدهای صنفی و محدودیت نیروهای بازرسی، کارایی لازم را ندارد؛ از اینرو بازنگری در شیوه نظارت و منطقهبندی حوزههای بازرسی، تجمیع ظرفیت دستگاهها و تعیین مسئولیت مشخص برای هر ناحیه در دستور کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از راهاندازی سامانه نظارت هوشمند مردمی خبر داد و گفت: این سامانه امکان مشاهده قیمتهای مصوب و ثبت گزارشهای مردمی را فراهم میکند و میتواند در کاهش تخلفات و ارتقای شفافیت مؤثر باشد.
وی با تفکیک میان «گرانی» و «گرانفروشی» افزود: گرانی ناشی از افزایش واقعی هزینههای تولید است اما گرانفروشی تخلف محسوب میشود و در این زمینه برخورد بازدارنده در دستور کار قرار دارد.
حسینی همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات استان در برخی حوزهها از جمله قیمتگذاری نان گفت: بسیاری از سیاستهای کلان قیمتگذاری در سطح ملی تعیین میشود و استان تنها در چهارچوب ابلاغی امکان مداخله دارد؛ بنابراین تحلیل شرایط بازار باید با درنظر گرفتن این ملاحظات انجام شود.
برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در همدان
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به برنامههای تنظیم بازار از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی با نرخ مصوب خبر داد و عنوان کرد: این نمایشگاه از روز یکشنبه ۶ اردیبهشت تا روز جمعه ۱۱ اردیبهشتماه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی همدان برگزار میشود و تمامی کالاهای اساسی با نرخ مصوب عرضه خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان افزود: برای تسهیل حضور شهروندان، اتوبوسهای شهری از مبدا میدان امامزاده عبدالله(ع) و میدان سپاه بهصورت رفتوبرگشت در خدمت بازدیدکنندگان خواهند بود.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه اقتصادی استان با هدف مدیریت بازار، حمایت از تولید، جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم و تقویت ثبات در زنجیره تأمین کالا، برنامهها را بهصورت میدانی و مستمر دنبال میکند.
آنچه امروز بیش از هر چیز در مدیریت بازار اهمیت دارد، ایجاد توازن میان تأمین پایدار کالا و نظارت مؤثر بر شبکه توزیع است؛ موضوعی که میتواند از شکلگیری التهابهای مقطعی در بازار جلوگیری کند. در چنین شرایطی، استمرار بازرسیهای میدانی، رصد دقیق زنجیره تأمین و برخورد با تخلفات احتمالی، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها خواهد داشت. در کنار این اقدامات، همراهی اصناف و مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات نیز میتواند به تقویت سازوکارهای نظارتی و آرامش بیشتر در بازار کالاهای اساسی کمک کند.
نظر شما