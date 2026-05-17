گرد و خاک عراقی تا امشب میهمان خوزستان است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده فرونشست و تأثیر گرد و خاک عراقی تا اواخر وقت امشب در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی استان است.

وی افزود: تا روز سه‌شنبه جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود که در این مدت پدیده غالب غبار صبحگاهی در اغلب مناطق و وزش باد متوسط به‌ویژه در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: موج ضعیفی نیز طی روز سه‌شنبه از فراز استان عبور می‌کند که می‌تواند سبب افزایش ابر و احتمال رگبارهای پراکنده در ارتفاعات شود.

وی گفت: امروز کاهش محسوس دما در سطح استان رخ می‌دهد و از فردا تا روز سه‌شنبه روند افزایش سه تا پنج درجه‌ای دما پیش‌بینی شده است.

سبزه‌زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته آغاجاری با دمای ۳۹.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و لالی با ۱۲.۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: در همین مدت دمای هوای اهواز بین حداقل ۲۱.۳ و حداکثر ۳۸.۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.