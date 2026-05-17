به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز هواشناسی استان گلستان، در شبانه‌روز گذشته مراوه‌تپه با ثبت دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و آق‌قلا با ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرستان استان گزارش شده است.



همچنین کمینه دمای پارک ملی گلستان به ۱۶ درجه سانتی‌گراد رسید که از نقاط خنک استان محسوب می‌شود.



بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۱۹ درجه و حداکثر دمای این شهر در طول روز به ۲۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.



اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد دمای حداقل در اغلب نقاط استان بین ۱۷ تا ۱۹ درجه در نوسان بوده است؛ به‌طوری که آق‌قلا، اینچه‌برون، بندرگز، بندرترکمن، گنبدکاووس و انبارالوم ۱۹ درجه، علی‌آباد و مراوه‌تپه ۱۷ درجه و سایر مناطق از جمله مینودشت، کردکوی، کارکنده و هاشم‌آباد ۱۸ درجه را ثبت کرده‌اند.



این نوسانات دمایی بیانگر تداوم شرایط معتدل بهاری در سطح استان گلستان است.