به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به همراه تعدادی از مدیران این شرکت روز شنبه ۲۶ اردیبهشت از خانه ای‌بی بازدید کرد و طی نشستی با میزبانی حجت‌الاسلام سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مؤسس و مدیرعامل خانه ای‌بی، ظرفیت‌های همکاری مشترک میان این مؤسسه و شرکت ملی پست در حوزه حمایت از بیماران پروانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.



این بازدید با هدف آشنایی نزدیک‌تر مدیران شرکت ملی پست با فعالیت‌های خانه ای‌بی، روند ارائه خدمات به بیماران پروانه‌ای و نقش مهم خدمات پستی در ارسال دارو، پانسمان و اقلام حمایتی به خانواده‌های تحت پوشش انجام شد.



مدیرعامل خانه ای‌بی در این بازدید توضیحاتی درباره نقش این نهاد در حمایت از بیماران پروانه‌ای ارائه کرد و به این نکته اشاره شد به دلیل اینکه بسیاری از بیماران ای‌بی به خاطر شرایط جسمی خاص، امکان مراجعه مکرر حضوری به مراکز درمانی یا حمایتی را ندارند، ارسال منظم و دقیق اقلام مورد نیاز بیماران از طریق پست، یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی خانه ای‌بی با خانواده‌های تحت پوشش به شمار می‌رود.



در این بازدید، اهمیت بسته‌بندی صحیح، سرعت ارسال، سلامت مرسوله، امکان رهگیری، کاهش هزینه‌های ارسال و پوشش مناسب مناطق دورتر کشور نیز مورد توجه قرار گرفت.



پس از بازدید میدانی، طی نشستی که با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل خانه ای‌بی برگزار شد، بر نقش پست در استمرار خدمت‌رسانی به بیماران پروانه‌ای تأکید و مدیرعامل خانه ای‌بی برخی از درخواست‌ها و پیشنهادهای این مجموعه از شرکت ملی پست را مطرح کرد. از جمله این درخواست‌ها بررسی امکان ارائه تخفیف در هزینه‌های پستی، تسریع در ارسال مرسولات مرتبط با بیماران پروانه‌ای، تسهیل فرآیند ارسال بسته‌های درمانی و حمایتی، همکاری در اطلاع‌رسانی عمومی درباره بیماری ای‌بی و اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک بود.



محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن قدردانی از فعالیت‌های خانه ای‌بی در حمایت از بیماران پروانه‌ای، به بیان دیدگاه‌های خود درباره اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ملی پست پرداخت. وی با اشاره به جایگاه پست به عنوان یکی از شبکه‌های گسترده خدمات‌رسان در کشور، بر آمادگی این مجموعه برای بررسی راهکارهای همکاری با خانه ای‌بی تأکید کرد.



مدیرعامل شرکت ملی پست در این نشست، قول مساعد داد که موضوعات مطرح‌شده از سوی خانه ای‌بی مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای عملی برای کاهش بخشی از موانع موجود در حوزه ارسال مرسولات بیماران بررسی شود. از جمله محورهای مورد اشاره در این بخش، ارائه تسهیلات و تخفیف‌های پستی برای مرسولات مرتبط با بیماران پروانه‌ای بود.



طرح ایده‌های فرهنگی و رسانه‌ای مشترک میان خانه ای‌بی و شرکت ملی پست و موضوعاتی مانند چاپ تمبر با محوریت حمایت از بیماران پروانه‌ای، برگزاری رویدادهای فرهنگی، تولید کلیپ‌های اطلاع‌رسانی، اجرای برنامه‌های مشترک روابط عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای شرکت ملی پست برای معرفی بیماری ای‌بی نیز در این بازدید ارائه شد.