یمن: نظامیان سعودی در تیررس ما خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: نیروهای متجاوز عربستان سعودی، پایگاه ها و مزدوران این کشور در خاک یمن در تیررس نیروهای ما قرار می گیرند و هیچ امنیتی نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: عملیات نیروهای مسلح یمن در چارچوب دفاع از حقوق مشروع ملت این کشور و لغو محاصره و دفاع از حاکمیت صورت می گیرد.

الاسد بیان کرد: نیروهای مسلح یمن مجبور هستند با هر کسی که به مقابله با ملت یمن برمی خیزد مبارزه کنند. در این نبرد هر طرف متجاوزی با هر ملیتی هدف قرار خواهد گرفت.

وی گفت: عربستان سعودی در یمن و استان مأرب حضور نظامی دارد و آمریکا نیز از این حضور حمایت می کند. واشنگتن از طریق سفیر خود و فرمانده نیروهای مرکزی با همکاری ریاض برای ایجاد پایگاه های سعودی در خاک یمن و جذب تکفیری ها تلاش کرده است.