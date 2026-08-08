کشف ۳ کیلوگرم هروئین در اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر امیدی صبح شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتقال محموله هروئین از محورهای مواصلاتی غرب به آذربایجان شرقی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتی آن را متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۳ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شد و در این رابطه ۲ نفر دستگیر شدند.

امیدی گفت: خودروی مورد استفاده در این عملیات نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات مقابله‌ای پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت شبانه‌روزی فعالیت عناصر و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را رصد کرده و با شناسایی و دستگیری مجرمان، آنان را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی می‌کنند.