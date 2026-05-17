به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، شاخص کیفیت هوا در شهر شوشتر به عدد ۱۵۸ AQI رسید که در وضعیت ناسالم برای تمامی گروهها و در محدوده قرمز قرار دارد.
همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای هندیجان و اهواز به ترتیب ۱۳۲ و ۱۱۲ AQI ثبت شده که نشاندهنده وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و قرار گرفتن در محدوده نارنجی است.
بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، عدد صفر تا ۵۰ نشاندهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ بیانگر هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ نشاندهنده شرایط خطرناک است.
