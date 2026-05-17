روابط عمومی، سنگر جهاد تبیین و پل ارتباطی اعتماد عمومی

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ مدیرکل تبلیغات اسلامی خورستان به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: بیست و هفتم اردیبهشت ماه، روز ملی «ارتباطات و روابط عمومی»، یادآور جایگاه رفیع و نقش استراتژیک هنر ارتباط مؤثر و مدیریت پیام در عصر کنونی است. روابط عمومی، پل مستحکم میان مجموعه‌ها و مخاطبان است و معبری برای اعتمادآفرینی، روشنگری و جهاد تبیین به شمار می‌رود.

در پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان تاکید شده‌است: امروز، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های انقلابی بیش از هر زمان دیگری به نقشه راه روشن و هنرمندانه روابط عمومی‌ها نیاز دارند؛ چراکه این واحدها هستند که می‌توانند با مجاهدت در عرصه اطلاع‌رسانی، اهداف و برنامه‌ها را به زبان گویای مردم تبدیل کنند و زمینه‌ساز وفاق، همافزایی و امیدآفرینی در جامعه باشند.

در پیام تاکید شده‌است: اینجانب، ضمن تکریم و قدردانی از زحمات تمامی فعالان، تلاشگران و مدیران خدوم عرصه روابط عمومی در سطح استان خوزستان به ویژه همکاران پرتلاش در مجموعه اداره کل تبلیغات اسلامی، این روز را به همه اصحاب قلم، رسانه و ارتباطات تبریک عرض می‌نمایم. بی‌گمان، رسالت خطیر «تبلیغ اسلامی» بدون بهره‌مندی از ابزارهای نوین ارتباطی و حضور روابط عمومی‌های متخصص، نافرجام خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای همه شما عزیزان توفیق روزافزون در خدمت به نظام اسلامی و ایران سربلند خواستارم.