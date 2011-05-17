به ‌گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت روز ارتباطات آمده است: "عصر ارتباطات واژه ‌ای قابل تأمل برای دوران ما محسوب شده و علوم ارتباطات نقش تعیین کننده‌ای در زندگی انسان امروز ایفا می‌کند و این اثرگذاری تا جایی است که جامعه شناسان به جای بیان "عصر اتم" عصر حاضر را "عصر ارتباطات" نامیده ‌اند و انسان معاصر در چنین شرایطی برای برنامه‌ریزی ناگزیر به دستیابی اطلاعات روز است."

"امروز نقش روابط عمومی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی در عصرارتباطات دوچندان شده به گونه‌ای که موفقیت سازمان‌ها و نهادهای مختلف در عرصه‌های تخصصی به عملکرد روابط عمومی آنها وابسته است."

"در این میان سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد سیاستگذار، برنامه‌ریز، هدایتگر، پشتیبانی و نظارت‌کننده بر تبلیغات دینی- مردمی نقش مهمی را درعرصه ارتباطات و تبلیغات دینی این مرز و بوم ایفا می‌کند و روابط عمومی‌های این نهاد به عنوان بازوان تبلیغی در کمک به تصمیم گیری‌های مدیریتی نقش بسزایی دارند."

"تلاش‌ها و اقدامات قابل ستایش روابط‌ عمومی‌های سازمان تبلیغات ‌اسلامی و موسسات وابسته به این سازمان نشان دهنده شناخت از ارزش‌های اطلاع‌رسانی و تعامل برای حفظ و معرفی دستاوردهای فرهنگی این نهاد به عنوان مرکز توسعه فرهنگ دینی جامعه است."

"خدمات ‌روابط ‌عمومی استان‌ها تعامل و پیوندی شایسته میان ادارات تابعه استان‌ها و مرکز را در پی داشته که این مهم منشأ آثار و برکات فراوانی برای تقویت و توسعه توانمندی‌های مجموعه روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور بوده است."

"سازمان تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، این روز ارجمند را به عموم اصحاب رسانه و فعالان عرصه ارتباطات و به‌ ویژه دست‌اندرکاران عرصه خبررسانی فرهنگ دینی در سراسر کشور تهنیت عرض کرده، سلامتی و توفیقات روز‌افزون تلاشگران این عرصه را در خدمت به جامعه اسلامی از خداوند متعال آرزومند است."