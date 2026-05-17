پاسخگویی مسئولانه به ذی نفعان صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، علاء الدین ازوجی، در پیامی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی، عنوان داشت: ۲۷ اردیبهشت، «روز ملی ارتباطات و روابط عمومی»، تجلی‌گاه نقش حیاتی و بی‌بدیلِ هنر-صنعتی است که ستون فقراتِ اعتماد در جوامع نوین و دیده‌بان صادق حقوق ذی نفعان محسوب می‌شود.

در منظومه مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری، روابط عمومی نه یک واحدِ صِرف برای اطلاع‌رسانی، بلکه «قلب تپنده» تعامل با فرهیخته‌ترین قشر جامعه یعنی پیشکسوتان ارجمند است. ما بر این باوریم که در دنیای پرشتاب امروز، قدرت یک نهادِ خدمت‌رسان نه در کثرت دارایی‌ها، بلکه در عمق «سرمایه اجتماعی» و میزان «اعتماد» مخاطبانش نهفته است؛ و این اعتماد، میوه‌ درختی است که ریشه در خاکِ شفافیت و پاسخگویی دارد.

ما در صندوق بازنشستگی کشوری باور داریم که پاسخگویی مسئولانه، شفافیت در ارائه اطلاعات و ارتباط مستمر با بازنشستگان، از مهم‌ترین اصول خدمت‌رسانی و از ارکان اصلی ارتقای رضایتمندی ذی‌نفعان است.

روایت خدمت در ایام پرفراز و نشیبی که پشت سر گذاشتیم (به‌ویژه در تلاطمات اخیر و نبرد اراده‌ها)، به ما آموخت که ارتباطات دو سویه و صادقانه، بزرگترین ابزار دفاعی در برابر شایعات و موثرترین راه برای ایجاد آرامش در میان خانواده بزرگ بازنشستگان است. تبیینِ دقیقِ واقعیت‌ها و پاسخگویی بی‌وقفه به مطالبات، نه یک انتخاب، بلکه «تعهدی اخلاقی» و «ضرورتی مدیریتی» است که تمامی ارکان صندوق موظف به رعایت آن هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، از تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی تمامی همکارانم در حوزه روابط عمومی و ارتباطات در ستاد و مدیریت‌های استانی صندوق و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه که در خط مقدم تعامل با ذینفعان، مشعلِ آگاهی و شفافیت را روشن نگه داشته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. امید است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویتِ روحیه پاسخگویی، همچنان در مسیرِ «تکریمِ واقعیِ صاحبان حق» و تقویتِ پیوندِ میان خادمان و مخدومان، استوار گام برداریم.