به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زمانی پیش از ظهر یک شنبه در حاشیه مراسم تجلیل از استادان سرآمد آموزش دانشگاه ملی و مهارت چهارمحال و بختیاری، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت امروز در ۱۲۱ نقطه کشور فعال است و به ۱۹۹ هزار دانشجو آموزش مهارتی ارائه میدهد. این آموزشها با همکاری ۲۰ هزار مدرس متخصص از بخش صنعت و خدمات و همچنین هزار عضو هیئت علمی ثابت انجام میشود.
زمانی افزود: در دانشگاه ملی مهارت، تدوین سرفصلها از مسیر بخش خصوصی، اصناف و مجموعههای فعال در صنعت عبور میکند. این یعنی ما تنها مدرک تولید نمیکنیم؛ بلکه شایستگی تولید میکنیم. مسیر توسعه برنامههای درسی در سال ۱۴۰۵ نیز مبتنی بر توسعه حرفهای خواهد بود تا فارغالتحصیلان ما توانمندتر، اشتغالپذیرتر و در ادامه کارآفرین باشند. این روند به توسعه پایدار کشور کمک میکند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت درباره کیفیت آموزشهای مجازی گفت: ۷۰ درصد آموزشهای ما عملی است و باید در کارگاه و آزمایشگاه انجام شود. تنها ۳۰ درصد آموزشها نظری است که میتواند از طریق فضای مجازی ارائه شود. در برخی رشتهها مانند حسابداری یا برنامهنویسی، بخش عملی را نیز میتوان با ابتکارات آموزشی بهصورت مجازی پوشش داد؛ اما در بسیاری از رشتهها، مانند تربیتبدنی، این امکان وجود ندارد.
وی ادامه داد: برای جبران این محدودیت، برنامهریزی کردهایم که دو هفته پایانی نیمسال را بهصورت فشرده و حضوری برای دروس عملی اختصاص دهیم. همچنین احتمال دارد تقویم آموزشی دانشگاه دو هفته به جلو شیفت پیدا کند تا بتوانیم آموزشهای عملی را بهطور کامل ارائه دهیم.
تجمیع مراکز آموزشی و ارتقای عدالت آموزشی
زمانی درباره تجمیع مراکز دانشگاهی توضیح داد: تا ۲۰ اردیبهشت امسال، دانشگاه ملی مهارت دارای ۱۸۳ مرکز آموزشی بود. در برخی استانها دو مرکز پسرانه با عنوان شماره یک و دو فعالیت میکردند. با مصوبه هیئت امنا، این مراکز تجمیع شدند و تعداد دانشکدهها به ۱۷۰ مرکز کاهش یافت.
وی هدف این اقدام را برقراری عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: با این تجمیع، دیگر تفاوتی میان دو مرکز یک شهر از نظر کیفیت آموزش، استادان، تجهیزات و امکانات وجود نخواهد داشت و این موضوع راندمان آموزشی را افزایش میدهد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت با اشاره به نیاز گسترده دانشگاه به تجهیزات کارگاهی گفت: ما بیش از ۳۰۰۰ کارگاه آموزشی داریم که باید دائماً بهروز شوند و این موضوع اعتبار بالایی میطلبد. اصل بهروزرسانی تجهیزات باید از مسیر ارتباط با صنعت انجام شود. وقتی صنعت مطمئن باشد که فارغالتحصیل ما بلافاصله آماده ورود به محیط کار است، تجهیزات و فناوریهای جدید را در اختیار دانشگاه قرار میدهد.
زمانی افزود: طبق آمار، ۶۴ درصد فارغالتحصیلان ما در سال اول اشتغال پیدا میکنند و این نشان میدهد که میتوانیم اعتماد صنعت را جلب کنیم. در کنار این همکاریها، برای سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز کارگاهها در نظر گرفتهایم.
وی مهمترین چالشهای پیشروی این دانشگاه را تشریح کرد و گفت: دو چالش اساسی ما، تأمین نیروی انسانی متخصص برای کارگاههای آموزشی و اصلاح سرانه بودجه دانشگاه است. در حال حاضر سرانه دانشجویی دانشگاه ملی و مهارت حدود یکسوم میانگین سایر دانشگاههاست؛ بهگونهای که دانشگاههای نظری تقریباً سه برابر ما سرانه دریافت میکنند. این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.
رئیس دانشگاه ملی و مهارت افزود: در مسیر تأمین نیروی انسانی، جذب مربیان و اعضای هیئت علمی در حال انجام است، اما بدون اصلاح بودجه، دانشگاه نمیتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
زمانی همچنین به مسئله خوابگاهها اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از دانشآموزان هنرستانها مقصد تحصیل خود را دانشگاه ملی و مهارت انتخاب میکنند. این دانشجویان عمدتاً از طبقه اقتصادی متوسط جامعه هستند و نیاز به پوشش خوابگاهی دارند. در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد دانشجویان ما تحت پوشش خوابگاه قرار میگیرند و این کمبود موجب میشود بسیاری از دانشآموزان هنرستان از ادامه تحصیل بازبمانند.
رئیس دانشگاه ملی و مهارت تأکید کرد: یک تصمیم ملی برای آغاز نهضت خوابگاهسازی در دانشگاه ملی و مهارت ضروری و اجتنابناپذیر است. این اقدام میتواند مسیر تحصیل و اشتغالپذیری هزاران جوان کشور را هموار کند.
