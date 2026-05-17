به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کلاهی ظهر یکشنبه در وبینار استانی ویژه رؤسا و کارشناسان سنجش و فناوری، با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در استان‌ها برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها، بر اهمیت فراهم بودن زیرساخت‌های استاندارد در حوزه‌های امتحانی تأکید کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از حوزه‌های مختلف امتحانی گفت: دسترس‌پذیری مناسب حوزه‌ها، استقرار سیستم‌های تحقیق و نظارت، تجهیز کامل سیستم‌های روشنایی و استفاده از سالن‌های بزرگ و استاندارد از جمله نقاط قوتی بود که در این بازدیدها مشاهده شد.

کلاهی با اشاره به سازوکار کارشناسی شکل‌گرفته افزود: شش کارگروه تخصصی در سطح شهرستان‌ها و نواحی به‌صورت منسجم و تیمی فعالیت کردند و نظرات کارشناسی آن‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت برگزاری آزمون‌ها داشت.

معاون مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت به یکی از اقدامات مؤثر در حوزه‌های امتحانی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه دانش‌آموزان مجاز به همراه داشتن تلفن همراه یا ساعت هوشمند در جلسه آزمون نیستند، نصب ساعت در سالن‌ها اقدامی مؤثر برای مدیریت زمان داوطلبان بوده است.

وی همچنین درباره تدابیر امنیتی اتخاذشده تصریح کرد: حوزه‌های امتحانی به راکت‌های آشکارساز تجهیز شده‌اند تا از ورود وسایل الکترونیکی به‌طور کامل جلوگیری شود.

کلاهی در پایان با قدردانی از سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان و مدیران مناطق و شهرستان‌ها بابت هماهنگی و دقت در اجرای فرآیندها، تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف صیانت از سلامت آزمون‌ها، حفظ امنیت داوطلبان و تحقق عدالت آموزشی انجام می‌شود و توجه به جزئیات و ریزه‌کاری‌ها در برگزاری آزمون‌ها، در راستای صیانت از حقوق دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد.