۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

شهید رئیسی به موضوع ایثار و شهادت توجه ویژه داشت

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت شهید رئیسی گفت: شهید رئیسی ضمن اینکه شناخت کافی از بنیاد شهید و امور ایثارگران داشت، انتظار داشت که تکریم خانواده شهدا مورد توجه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت شهید رئیسی ظهر امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه) در چهارمین نشست تخصصی دومین همایش بین‌المللی الگوی حکمرانی شهید رئیسی با موضوع «تحول سازوکاری و حکمرانی مردم پایه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان یک سازمان راهبردی و مطالبه گر»، ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمانی زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری است. در آن مقطع که قرار بود به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران انتخاب شوم، مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی -شهید سید علی خامنه‌ای- و خواسته‌های شهید ابراهیم رئیسی به بنده ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بیانات رسمی رهبر معظم انقلاب اسلامی را جمع‌آوری کردیم و بر اساس آن، یک برنامه تحولی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران را تدوین و عملیاتی کردیم.

معاون رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم تصریح کرد: هر دو بزرگوار یعنی رهبر شهید انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور شهیدمان بر این باور بودند که بقای مکتبی انقلاب اسلامی، در توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: تکریم خانواده شهدا اهمیت زیادی دارد و باید به طور اولویت دار مورد توجه باشد، چرا که تکریم و احترام به خانواده شهدا، خط شهادت و مکتب جان‌فدایی را تداوم می‌بخشد. در تمام سخنرانی‌های رهبر کبیر انقلاب و رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر تکریم خانواده شهدا تاکید می‌شد.

وی متذکر شد: پررنگ‌ترین بخش تأکیدات حضرت آقا -شهید سید علی خامنه‌ای- توجه به بخش فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران بود و خواستار تقویت آن بودند. شهید رئیسی هم به این مسئله توجه ویژه داشت و ضمن اینکه شناخت کافی از بنیاد شهید و امور ایثارگران داشت، انتظار داشت که تکریم خانواده شهدا مورد توجه باشد.

وی متذکر شد: یکی از خواسته‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی آن بود که بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی نباید کار اقتصادی و بنگاه‌داری اقتصادی کند و بر این اساس، ما در دوره فعالیت خود، برنامه خروج را انجام دادیم و سه چهارم آن هم انجام شد و به سمت تحقق این خواسته ایشان حرکت کردیم.

معاون رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم گفت: ما برنامه تحول بنیاد شهید و امور ایثارگران را تدوین کردیم و به طور مرتب به شهید رئیسی و رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره این برنامه تحولی و روند آن، گزارش می‌دادیم. جمع‌بندی کلی رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهید رئیسی از عملکرد تحولی ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران، رضایت‌بخش بود.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: البته اینگونه نبود که در دوران ما هیچ مشکلی وجود نداشت و ممکن است در سه سال، به برخی از اهداف دست نیافتیم، اما به صورت کلی، توانستیم تحولاتی را در سه سال در بنیاد شهید و امور ایثارگران محقق کنیم.

وی ادامه داد: یکی از اهداف ما این بود که سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران چابک باشد و دچار روزمرگی نشود. بنده ۷۰ سفری استانی را در دوران ریاست بر سازمان مذکور داشتم و در همه سفرها بر این موضوع که بدنه سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران باید چابک و فعال باشد، تاکید کردم‌.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت سیزدهم بیان کرد: ما اقداماتی را هم برای شفاف‌سازی و کارآمدسازی عملکرد پرسنل سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام دادیم. اقداماتی را هم در راستای هوشمندسازی انجام دادیم و همین مسئله باعث شد که تعداد مراجعات حضوری به بنیاد شهید کاهش یافت. تعداد شکایات هم به شدت کاهش یافت.

قاضی‌زاده هاشمی اظهار کرد: مبارزه با فساد یکی دیگر از اهداف ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران بود و برخوردهایی هم صورت گرفت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت شهید رئیسی گفت: از سوی دیگر، ما یک شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت داشتیم و در سفرهای استانی، توجه ویژه‌ای به این مقوله می‌شد که راهکارهایی برای تحقق این امر اندیشیده شود و استان‌ها از این حیث، عملکردشان بررسی می‌شد.

وی در ادامه، گفت: ما عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه توجه به فرهنگ ایثار و شهادت بررسی می‌کردیم و گزارش آن را به سران قوا ارائه می‌دادیم. این موضوع نیز اهمیت زیادی داشت و تبدیل وضعیت شغلی هم در این راستا انجام شد.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه، تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران باید یشک سازمان راهبردی باشد. این سازمان چند دبیرخانه در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و حقوقی دارد. حوزه‌های اجرایی بنیاد شهید باید توسط دستگاه‌های اجرایی، عملیاتی شود، البته نباید در این زمینه موازی کاری شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت سیزدهم افزود: پیشنهاد بنده در مقطعی که در این سازمان بودم آن بود که بنیاد شهید و امور ایثارگران یک سازمانی شود که کار راهبردی خودش را انجام دهد که شهید رئیسی هم از آن استقبال کرد و به دنبال آن بودیم که در برنامه هفتم توسعه آن را دنبال کنیم که فرصت نشد. امیدوارم در آینده این موضوع محقق شود.

وی بیان کرد: رکن بقای انقلاب اسلامی، حفظ فرهنگ ایثار و شهادت است و همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ما باید در این راستا عمل کنند. بنیاد شهید و امور ایثارگران نباید یک سازمان اجرایی در کنار سایر دستگاه‌ها باشد، بلکه باید یک سازمان راهبردی شود.

زهرا علیدادی

