مشارکت میلیونی مردم، قدرت نرم فرهنگ ایثار را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گلستان اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت امروز در متن جامعه جاری است و حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، بیانگر عمق این باور در میان اقشار مختلف جامعه است.

وی با اشاره به مشارکت میلیونی مردم در برنامه‌های میدانی افزود: حضور خودجوش مردم در شهرها و حتی روستاها، به‌ویژه مشارکت نسل نوجوان و جوان، نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره فاصله نسلی کاهش یافته و این پیوند اجتماعی با محوریت فرهنگ ایثار تقویت شده است.

استاندار گلستان ادامه داد: برگزاری مستمر یادواره‌های شهدا در نقاط مختلف استان، بدون نیاز به دعوت رسمی، از جلوه‌های مهم این فرهنگ است که با استقبال گسترده مردم همراه شده است.

طهماسبی همچنین به نقش فعالیت‌های مردمی و خدمات‌رسانی موکب‌ها اشاره کرد و گفت: بخش عمده این اقدامات با مشارکت مستقیم مردم و بدون اتکا به منابع دولتی انجام می‌شود که بیانگر روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه است.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با سیاست‌گذاری مناسب و اختصاص بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی خود، در تقویت و تداوم این جریان نقش‌آفرینی کنند.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را یک ضرورت ملی دانست و افزود: در آستانه فصل گرما، مدیریت مصرف برق یک مسئولیت همگانی است و هر اقدام کوچک می‌تواند در پایداری شبکه انرژی کشور مؤثر باشد.

طهماسبی صرفه‌جویی را از مصادیق مهم فرهنگ‌سازی اجتماعی عنوان کرد و گفت: همان‌گونه که برخی رفتارها در جامعه به فرهنگ تبدیل شده، مصرف بهینه انرژی نیز باید به یک عادت عمومی تبدیل شود.

وی با قدردانی از نقش رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، در تبیین این مفاهیم خاطرنشان کرد: انعکاس واقعیت‌های جامعه و نمایش جلوه‌های مشارکت مردمی، نقش مهمی در تقویت امید و انسجام اجتماعی دارد.