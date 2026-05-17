برگزاری دومین نشست مجازی مجلس با حضور ۲۲۶ نماینده به صورت حضوری و برخط

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: دومین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه) با حضور ۲۲۶ نفر از نمایندگان در سراسر کشور به صورت حضوری و برخط برگزار شد.



وی ادامه داد: در این جلسه که به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب‌رئیس دوم مجلس و با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی برگزار شد، ۱۱ عضو هیات رئیسه به همراه علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی و ۵ نماینده دیگر به صورت حضوری، ۲۰۹ نماینده به شکل برخط در جلسه شرکت کردند.



سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: در دومین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی ابتدا گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و اقدامات انجام شده درخصوص مقابله با بیکاری از طریق حمایت از واحدهای تولیدی متأثر از جنگ ارائه شد و در ادامه ۱۲ نماینده به بیان نقطه نظرات خود متناسب با موضوع جلسه پرداختند و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه گزارش با محوریت مشکلات معیشتی مردم و پیگیری اقدامات حمایتی از جمله کالابرگ و پاسخ به سئوالات نمایندگان پرداخت.