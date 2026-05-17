به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله توسلی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت و شهدای خدمت اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون فداکاری شهدا و ایثار نیروهای مسلح است.

وی با قدردانی از تلاش‌های دولت و مدیران استان در مدیریت شرایط اقتصادی افزود: با وجود برخی مشکلات، دولت توانسته بازار را در شرایط سخت اقتصادی مدیریت کند که این موضوع قابل تقدیر است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت فعالیت مجلس در شرایط فعلی گفت: مجلس تعطیل نیست و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسات علنی برگزار نمی‌شود، اما جلسات غیرعلنی، نشست‌های کمیسیون‌ها و جلسات تخصصی با وزرا به طور مستمر در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر جلسات متعددی با وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای بررسی موضوعاتی همچون تأمین سوخت، مدیریت بازار، ترخیص کالا از گمرکات و تأمین ارز برگزار شده و تصمیمات لازم در سطح ملی اتخاذ و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

توسلی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، نیروهای مسلح توانستند توان دفاعی کشور را به سطحی برسانند که در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کنند و این امر حاصل تلاش و ایثار نیروهای نظامی است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی در شرایط کنونی گفت: مدیریت حوزه‌هایی مانند انرژی، ارز، حمل‌ونقل و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تنظیم شود.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس همچنین به برخی ناهماهنگی‌ها در بازار اشاره کرد و افزود: برخی افزایش قیمت‌ها با میزان خسارت‌های واردشده به بخش تولید تناسب ندارد و این موضوع نشان‌دهنده سوءاستفاده در بازار است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی اظهار کرد: اگر بنگاه‌های اقتصادی که در شرایط سخت فعالیت می‌کنند مورد حمایت قرار نگیرند، آسیب آن در نهایت به اقتصاد استان و کشور بازمی‌گردد و بانک‌ها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

توسلی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار نظارت جدی بر قیمت‌ها شد و گفت: برخی قیمت‌گذاری‌ها در استان منطقی نیست؛ به عنوان مثال قیمت شن و ماسه در همدان نسبت به برخی مناطق دیگر بالاتر است و این موضوع فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی افزود: با توجه به بارندگی‌های مناسب امسال، لازم است از هم‌اکنون برای خرید، حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی گندم برنامه‌ریزی شود تا در ماه‌های آینده مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.