زمان جدید برگزاری دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی از تغییر زمان برگزاری هجدهمین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی (SBUTEP) خبر داد.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، این آزمون که پیش‌تر قرار بود در تاریخ ۱۴ اسفندماه برگزار شود، با تغییر در زمان‌بندی، روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۹ صبح در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی آغاز می‌شود.

همچنین از داوطلبان خواسته شده است برای انجام تشریفات ورود، حداقل یک ساعت پیش از آغاز آزمون، یعنی ساعت ۸ صبح، در محل حوزه امتحانی حضور داشته باشند.

گفتنی است همراه داشتن کارت شناسایی معتبر شامل کارت ملی یا شناسنامه برای ورود به جلسه الزامی بوده و از ورود داوطلبان فاقد مدارک شناسایی جلوگیری خواهد شد.