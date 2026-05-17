به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر دوشنبه در اولین نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای شهرستان در سال جاری و آیین تجلیل از فعالان این حوزه که همزمان با ۲۷ اردیبهشتماه، روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و تبریک این روز به فعالان عرصه ارتباطات، از تلاشهای مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه روابط عمومی کار دلی است، افزود: روابط عمومیها نقش اساسی در تبیین خدمات دولت و نظام دارند و باید با تولید و انتشار اخبار امیدآفرین، زمینه ایجاد شور، نشاط و امید در جامعه را فراهم کنند.
رئیس شورای هماهنگی روابط عمومیهای شهرستان دیلم ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمنان در جنگ رسانهای به دنبال القای یأس و ناامیدی هستند، ایجاد وفاق ملی و تقویت سرمایه اجتماعی از مهمترین رسالتهای روابط عمومیها به شمار میرود.
کاظمی بر ضرورت ارتقای سطح معلومات عمومی و تخصصی مدیران و کارشناسان روابط عمومی تأکید کرد و گفت: اشراف بر فرآیندهای قانونی، آشنایی با اطلاعات صحیح و تسلط بر اصطلاحات و دانش تخصصی روابط عمومی از الزامات فعالیت مؤثر در این حوزه است.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی در برابر تهدیدات افزود: همانگونه که در جنگ نظامی نیازمند آمادگی هستیم، در جنگ رسانهای نیز باید هوشیار، آماده و بهموقع در صحنه حاضر باشیم.
فرماندار دیلم جهاد تبیین و پاسخگویی شفاف را از اولویتهای کاری روابط عمومیها دانست و اظهار کرد: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، تجهیز واحدهای روابط عمومی و اجرای کارگاههای خبرنویسی و عکاسی باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد ارتقای کیفی فعالیتها در این حوزه باشیم.
در پایان این نشست از مسئولان روابط عمومی ادارات شهرستان دیلم تجلیل شد.
نظر شما