به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر دوشنبه در اولین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان در سال جاری و آیین تجلیل از فعالان این حوزه که همزمان با ۲۷ اردیبهشت‌ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و تبریک این روز به فعالان عرصه ارتباطات، از تلاش‌های مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه روابط عمومی کار دلی است، افزود: روابط عمومی‌ها نقش اساسی در تبیین خدمات دولت و نظام دارند و باید با تولید و انتشار اخبار امیدآفرین، زمینه ایجاد شور، نشاط و امید در جامعه را فراهم کنند.

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان دیلم ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمنان در جنگ رسانه‌ای به دنبال القای یأس و ناامیدی هستند، ایجاد وفاق ملی و تقویت سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین رسالت‌های روابط عمومی‌ها به شمار می‌رود.

کاظمی بر ضرورت ارتقای سطح معلومات عمومی و تخصصی مدیران و کارشناسان روابط عمومی تأکید کرد و گفت: اشراف بر فرآیندهای قانونی، آشنایی با اطلاعات صحیح و تسلط بر اصطلاحات و دانش تخصصی روابط عمومی از الزامات فعالیت مؤثر در این حوزه است.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی در برابر تهدیدات افزود: همان‌گونه که در جنگ نظامی نیازمند آمادگی هستیم، در جنگ رسانه‌ای نیز باید هوشیار، آماده و به‌موقع در صحنه حاضر باشیم.

فرماندار دیلم جهاد تبیین و پاسخگویی شفاف را از اولویت‌های کاری روابط عمومی‌ها دانست و اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، تجهیز واحدهای روابط عمومی و اجرای کارگاه‌های خبرنویسی و عکاسی باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد ارتقای کیفی فعالیت‌ها در این حوزه باشیم.

در پایان این نشست از مسئولان روابط عمومی ادارات شهرستان دیلم تجلیل شد.