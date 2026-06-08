به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در نشست کمیته روابط عمومیهای شهرستان دیلم که با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر برگزار شد با تأکید بر نقش و جایگاه روابط عمومیها اظهار کرد: کار در روابط عمومی را یک هنر میدانم و در واقع، حرفه روابط عمومی، خردپایه و عشق مایه است و کسانی که در این مجموعه فعال هستند، با شوق و ذوق و عشق کار میکنند.
وی بر استفاده از تکنولوژی نوین در روابط عمومیها تأکید کرد و افزود: برای ارتقای سطح کیفی فعالیتهای روابط عمومی باید از امکانات و تجهیزات نوین بهره ببریم.
فرماندار دیلم تصریح کرد: روابط عمومی در شهرستان دیلم، جایگاه خود را پیدا کرده و با دانشافزایی به دنبال ارتقای کیفی این مجموعه هستیم.
کاظمی یادآور شد: روابطعمومیها در جهاد تبیین و اطلاعرسانی خدمات دولت، اهتمام ورزند و نسبت به ایجاد امید در جامعه گام بردارند.
وی با اشاره به اینکه مردم بیش از ۱۰۰ شب در میادین شهرها و روستاها حضور دارند گفت: این حضور باعث دلگرمی نیروهای مسلح کشور و همچنین انگیزه تیم دیپلماسی ایران عزیز شده و روابط عمومیها در انعکاس این حضور، نقشآفرینی ویژهای دارند.
فرماندار دیلم خواستار پاسخ به دغدغهها و مطالبات مردم توسط روابطعمومیها شد و بیان کرد: روابطعمومیها باید در کنار مردم و همراه جامعه حرکت کنند.
کاظمی در ادامه خواستار رعایت مصرف بهینه انرژی شد و گفت: با توجه به ناترازی انرژی بویژه در حوزه برق و آب، باید فرهنگسازی لازم برای رعایت مصرف بهینه توسط روابطعمومیها انجام شود.
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