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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

فرماندار دیلم: استفاده از تکنولوژی نوین در روابط عمومی‌ها ضروری است

فرماندار دیلم: استفاده از تکنولوژی نوین در روابط عمومی‌ها ضروری است

بوشهر- فرماندار دیلم بر استفاده از تکنولوژی نوین در روابط عمومی‌ها تأکید کرد و گفت: برای ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های روابط عمومی باید از امکانات و تجهیزات نوین بهره ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در نشست کمیته روابط عمومی‌های شهرستان دیلم که با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر برگزار شد با تأکید بر نقش و جایگاه روابط عمومی‌ها اظهار کرد: کار در روابط عمومی‌ را یک هنر می‌دانم و در واقع، حرفه روابط عمومی، خردپایه و عشق مایه است و کسانی که در این مجموعه فعال هستند، با شوق و ذوق و عشق کار می‌کنند.

وی بر استفاده از تکنولوژی نوین در روابط عمومی‌ها تأکید کرد و افزود: برای ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های روابط عمومی باید از امکانات و تجهیزات نوین بهره ببریم.

فرماندار دیلم تصریح کرد: روابط عمومی در شهرستان دیلم، جایگاه خود را پیدا کرده و با دانش‌افزایی به دنبال ارتقای کیفی این مجموعه هستیم.

کاظمی یادآور شد: روابط‌عمومی‌ها در جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی خدمات دولت، اهتمام ورزند و نسبت به ایجاد امید در جامعه‌ گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه مردم بیش از ۱۰۰ شب در میادین شهرها و روستاها حضور دارند گفت: این حضور باعث دلگرمی نیروهای مسلح کشور و همچنین انگیزه تیم دیپلماسی ایران عزیز شده و روابط عمومی‌ها در انعکاس این حضور، نقش‌آفرینی ویژه‌ای دارند.

فرماندار دیلم خواستار پاسخ به دغدغه‌ها و مطالبات مردم توسط روابط‌عمومی‌ها شد و بیان کرد: روابط‌عمومی‌ها باید در کنار مردم و همراه جامعه حرکت کنند.

کاظمی در ادامه خواستار رعایت مصرف بهینه انرژی شد و گفت: با توجه به ناترازی انرژی بویژه در حوزه برق و آب، باید فرهنگ‌سازی لازم برای رعایت مصرف بهینه توسط روابط‌عمومی‌ها انجام شود.

کد مطلب 6854421

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