به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در نشست کمیته روابط عمومی‌های شهرستان دیلم که با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر برگزار شد با تأکید بر نقش و جایگاه روابط عمومی‌ها اظهار کرد: کار در روابط عمومی‌ را یک هنر می‌دانم و در واقع، حرفه روابط عمومی، خردپایه و عشق مایه است و کسانی که در این مجموعه فعال هستند، با شوق و ذوق و عشق کار می‌کنند.

وی بر استفاده از تکنولوژی نوین در روابط عمومی‌ها تأکید کرد و افزود: برای ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های روابط عمومی باید از امکانات و تجهیزات نوین بهره ببریم.

فرماندار دیلم تصریح کرد: روابط عمومی در شهرستان دیلم، جایگاه خود را پیدا کرده و با دانش‌افزایی به دنبال ارتقای کیفی این مجموعه هستیم.

کاظمی یادآور شد: روابط‌عمومی‌ها در جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی خدمات دولت، اهتمام ورزند و نسبت به ایجاد امید در جامعه‌ گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه مردم بیش از ۱۰۰ شب در میادین شهرها و روستاها حضور دارند گفت: این حضور باعث دلگرمی نیروهای مسلح کشور و همچنین انگیزه تیم دیپلماسی ایران عزیز شده و روابط عمومی‌ها در انعکاس این حضور، نقش‌آفرینی ویژه‌ای دارند.

فرماندار دیلم خواستار پاسخ به دغدغه‌ها و مطالبات مردم توسط روابط‌عمومی‌ها شد و بیان کرد: روابط‌عمومی‌ها باید در کنار مردم و همراه جامعه حرکت کنند.

کاظمی در ادامه خواستار رعایت مصرف بهینه انرژی شد و گفت: با توجه به ناترازی انرژی بویژه در حوزه برق و آب، باید فرهنگ‌سازی لازم برای رعایت مصرف بهینه توسط روابط‌عمومی‌ها انجام شود.