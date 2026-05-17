تشکیل کارگروه ویژه برای حل معضلات باغستان قزوین 

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مهدوی ظهر یکشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان قزوین، از آغاز به کار کارگروه ویژه‌ای برای حل مشکلات مردمی مرتبط با باغستان سنتی قزوین خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این کارگروه به دنبال مصوبات سفر ریاست‌جمهوری و بلافاصله پس از اولین جلسه هماهنگی تشکیل شد، اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در محیط باغستان و در حریم ثبت‌شده آن برای ساکنان ایجاد شده بود، جلسات متعددی هم در میراث فرهنگی و هم به‌صورت متناظر در سایر دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

مهدوی مهم‌ترین اقدام در حال اجرا را شناسایی میدانی مناطق چالش‌برانگیز دانست و تصریح کرد: در حال حاضر یک تیم کارشناسی متشکل از همکاران ما در میراث فرهنگی، اداره‌کل مسکن و شهرسازی و شهرداری قزوین، به‌صورت پلاک به پلاک در حال بررسی آن دسته از املاکی هستند که در محدوده هم‌پوشانی (اورلپ) باغستان با بافت شهری قرار دارند.

سرپرست میراث فرهنگی استان افزود: این مناطق بعضاً موجب بروز مشکلاتی برای مردم و شکایت‌هایی در استانداری و سازمان بازرسی شده بود. بر همین اساس مقرر شد مشکلات به‌صورت موردی و دقیق بررسی و جمع‌بندی نهایی برای طرح در وزارت میراث فرهنگی ارسال شود تا در صورت تصویب، برای طی مراحل قانونی به شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آبرسانی به باغستان سنتی قزوین اشاره کرد و گفت: موضوع آب‌رسانی نیز با کمک کارشناسان مربوطه در چندین جلسه جداگانه و همچنین یک نشست در خود کارگروه بررسی شده است. با توجه به اینکه متولی اصلی آب رودخانه‌ها مشخص است، مقرر گردید در جلسات آتی کارگروه به این معضل به‌صورت ویژه‌تر پرداخته شود تا بتوانیم این گره دیرینه را نیز باز کنیم.