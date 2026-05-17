  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

قطار گردشگری تهران - کاشان از روز پنجشنبه راه‌اندازی می‌شود

قطار گردشگری تهران - کاشان از روز پنجشنبه راه‌اندازی می‌شود

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن گفت: قطار گردشگری تهران - کاشان، در راستای توسعه گردشگری ریلی و تنوع‌بخشی به خدمات مسافری، پایان هفته جاری راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن طباطبایی، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن، با اشاره به سیاست‌های این شرکت در جهت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های شبکه ریلی و توسعه سفرهای ترکیبی و گردشگری ریلی، از اجرای یک برنامه ویژه گردشگری خبر داد.

وی افزود: در راستای ترویج گردشگری ریلی و ایجاد تنوع در شیوه‌های سفر، قطار ترکیبی تهران - کاشان با همکاری شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا روز پنجشنبهف ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعزام خواهد شد.

طباطبایی با بیان اینکه این سفر ویژه با هدف آشنایی هرچه بیشتر مسافران با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهر کاشان طراحی شده است، ادامه داد: این قطار ساعت ۰۶:۲۵ صبح از ایستگاه تهران حرکت کرده و پس از بازدید از اماکن دیدنی کاشان و حضور در مراسم سنتی گلاب‌گیری، ساعت ۱۹:۰۵ همان روز به سمت تهران بازمی‌گردد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به شرکت در این تور گردشگری می‌توانند از طریق سامانه یکپارچه فروش بلیت قطار نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

کد مطلب 6832443
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها