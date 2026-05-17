سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت این سامانه تا روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه در سطح استان ادامه خواهد داشت و پیامدهای آن وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، نفوذ گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی خواهد بود.
وی افزود: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، در این مدت احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعد و برق نیز بهویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرتفع استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان ایلام با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه تصریح کرد: کاهش کیفیت هوا، اختلال در تردد و احتمال آسیب به سازههای سبک از جمله پیامدهای مورد انتظار است.
نادری از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیشرو از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و بهویژه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی در این مدت از حضور در فضای باز پرهیز کنند.
وی همچنین توصیه کرد: مردم از حضور در ارتفاعات خودداری کرده و نسبت به استحکام سازههای سبک، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موقت اقدامات لازم را انجام دهند.
