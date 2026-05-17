به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، حسن فتحی در ادامه روایتگری عاشقانههای خویش، در برهههای مختلف تاریخی، اینبار قصه تغزلی و حماسی دیگری را در دل دوران صفوی به تصویر میکشد.
«ده پهلوان» در ۲ فصل ۱۳ قسمتی با سرمایهگذاری انحصاری گروه مالی گردشگری برای پخش از پلتفرم شیدا تولید میشود. تهیهکنندگی سریال «ده پهلوان» را زینب تقوایی برعهده دارد.
«ده پهلوان» با دریافت مجوز ساترا، از یک سال پیش مراحل نگارش و پیشتولید اولیه را آغاز کرده و پس از وقفه در پی شرایط اخیر کشور، این روزها مراحل پایانی پیش تولید را پشتسر میگذارد.
تازهترین اثر حسن فتحی که سابقه طرح آن به حدود ۱۵ سال قبل بازمیگردد، پس از اتمام ساخت دکور دولتخانه قزوین، از اوایل تیر کلید خواهد خورد.
