۴۱ سریال در مراحل مختلف تولید است/ از میرکریمی تا شمقدری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، حسین کرمی رییس مرکز امور نمایشی معاونت سیما درباره فعالیت کارگردانان مختلف در سیما گفت: کارگردانان مطرحی همچون داود میرباقری، رضا میرکریمی، حسن فتحی، سیروس مقدم، مجتبی راعی، کیانوش عیاری، محمدحسین لطیفی، بهرام بهرامیان، جواد شمقدری هر کدام مشغول مراحل مختلف نگارش، تولید یا پس از تولید سریال‌های جذاب تلویزیونی هستند و می‌توان این مقطع را مقطعی طلایی برای معاونت سیما توصیف کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون حدود ۴۱ سریال در مراحل تولید و پس از تولید قرار دارند و ۵۰ تا ۶۰ سریال مراحل نگارش را می‌گذرانند.

کرمی با اشاره به مراحل نگارش سریال «سلمان فارسی» به نویسندگی و کارگردانی داوود میرباقری عنوان کرد: این سریال که برای ۴۰ قسمت طراحی شده هم اکنون نگارش و بازنویسی ۲۰ قسمت ابتدایی آن به پایان رسیده است و آقای میرباقری مشغول نهایی کردن متن ۲۰ قسمت دوم این سریال مهم تاریخی است.

وی با اشاره به اتمام تولید سریال «پایتخت۵» تصریح کرد: هم‌اکنون دو سریال عید ما یعنی «پایتخت۵» و «آرمان‌دو» به پایان تولید رسیده است و مشغول مراحل نهایی هستند.

رییس مرکز امور نمایشی سیما با بیان اینکه محمدحسین لطیفی سریال «سر دلبران» را که از سریال‌های رمضانی سال آینده است می‌سازد، گفت: این سریال رمضانی هم تقریباً مراحل پایانی خود را می‌گذراند و امیدوارم لطیفی با این سریال خاطره خوش سریال رمضانی «صاحبدلان» را زنده کند.

او به ساخت سریال «از یادها رفته» با کارگردانی بهرام بهرامیان اشاره کرد و افزود: این سریال با دقت و وسواس فراوان مراحل مختلف خود را پشت سر می‌گذارد و ما با توجه به قصه این سریال که مربوط به تاریخ و ریشه‌های انقلاب اسلامی است امیدواریم مورد توجه مخاطبان مان واقع شود.

وی از ساخت سریال «نفوذ» به کارگردانی جواد شمقدری خبر داد و بیان کرد: این سریال زوایای گوناگون زمینه‌ها و جهات مختلف نفوذ آمریکا در ایران و دخالت‌های آن در مقدرات ایران که منجر به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام شد روایت می‌کند این سریال نیز احتمالاً سی قسمت خواهد بود.

او همچنین به نگارش سریالی به کارگردانی رضا میرکریمی اشاره و اظهار کرد: این سریال به روابط عاطفی در یک خانواده در اواخر دوره قاجار و آغار دوره سلطنت پهلوی می‌پردازد و در ۵۰ تا ۶۰ قسمت طراحی شده است.

کرمی افزود: آقای میرکریمی هم اکنون در حال بازنویسی متن و تعیین لوکیشن‌های این سریال در شهرهای قزوین، زنجان و سمنان است و این از آن سریال‌هایی است که ما بسیار به آن امیدواریم.

رییس مرکز امور نمایشی سیما از بازگشت حسن فتحی به تلویزیون بعد از مدت‌ها خبر داد و گفت: آقای فتحی قرار است کار نگارش سریالی درخصوص هفت پهلوان از قومیت‌های مختلف ایران را به زودی شروع کند و این سریال نقطه بازگشت دوباره او به تلویزیون خواهد بود.

کرمی در مورد پروژه مجتبی راعی نیز اضافه کرد: نقد نظام پهلوی در برخورد با قومیت‌های ایرانی و رنج‌ها و مقاومت‌های آنها در برابر این مظالم مضمون اصلی سریال آقای راعی است که به خوبی نگارش یافته و آماده تولید می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: پروژه آقای عیاری نیز قصه جذابی در فضای اقتصاد مقاومتی و مناسبات اجتماعی است که در دست تصویربرداری است.

او عنوان کرد: افرادی که من اسم بردم تنها بخشی کوچک از هنرمندان اثرگذاری هستند که در عرصه سریال های نمایشی با ما همکاری می کنند و امیدواریم با تامین منابع مالی بتوانیم هم این کارها را به سرانجام برسانیم و هم کارهای بزرگتر و تاثیرگذارتری را برای مردم تولید کنیم.

رییس مرکز امور نمایشی سیما به تاثیرگذاری تولید کارهای نمایشی فاخر در عرصه فرهنگ کشور اشاره و تاکید کرد: دولت کمک و تامین مالی این طرح های بزرگ را فقط کمک به صداو سیما نبیند بلکه آن را کمک به فرهنگ و فضای فرهنگی کشور بداند که امروز با تهدیدات فراوان در جبهه جنگ نرم مواجه است.