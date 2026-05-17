به گزارش خبرنگار مهر، طرح جدید بزرگترین بیلبورد شهری کشور واقع در چهارراه سمیه (طهماسب آباد ) شهر کرمان با طرحی از رهبر شهید حضرت آیتالله خامنهای (رحمةالله علیه) رونمایی شد.
در این اثر که توسط دانیال فرخ طراحی شده است، تصویر مشتهای گره کرده رهبر شهید انقلاب در کنار تصاویری از مشتهای گره کرده آحاد مردم به تصویر کشیده شده است که نمادی از همبستگی، مقاومت و پیروزی ملت ایران به شمار میرود.
گفته میشود این اثر هنری به مساحت ۵۰۰ متر مربع به همت حوزه هنری و همراهی شهرداری کرمان چاپ و بر روی بزرگترین بیلبورد شهری کشور نصب گردیده است.
نظر شما