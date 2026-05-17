به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به جرح با استفاده از سلاح گرم در یکی از روستاهای تابعه شهرستان خرم‌آباد، مأموران انتظامی بلافاصله در صحنه حاضر شدند.

بر اساس این گزارش، مأموران با هماهنگی قضائی و طی یک اقدام ضربتی، ضارب را به همراه یک قبضه سلاح گرم مورداستفاده در درگیری دستگیر کردند. متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

گفتنی است علت درگیری، اختلافات ملکی عنوان شده است.