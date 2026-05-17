به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران تیم عملیات کلانتری ۱۱۰ شهدا در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه، با اخذ دستور قضایی از معاون ارجاع دادسرای ناحیه ۲۴، به محل اختفای متهمان در خیابان حاجیان‌فرد اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از ورود به محل، دو نفر متهم را در حالی مشاهده کردند که در حال ساخت تعداد زیادی پایپ جهت استعمال مواد مخدر بودند. در بازرسی از محل، مقدار ۱۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه، ۲ گرم حشیش و دو دستگاه ترازوی دیجیتال مخصوص توزین مواد مخدر کشف و ضبط شد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: هر دو متهم از افراد سابقه‌دار سطح حوزه استحفاظی بوده و پس از تشکیل پرونده جهت انجام مراحل قانونی به کلانتری منتقل شدند.

سرهنگ بهرامی در پایان تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با سوداگران مرگ و برهم‌زنندگان امنیت و آرامش شهروندان برخورد خواهد کرد.