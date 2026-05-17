۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

ششمین دوره جایزه گلستان برگزار می‌شود

فراخوان ششمین جایزه گلستان با حمایت دفتر ادبیات و زبان فارسی منتشر شد و عموم علاقه‌مندان می‌توانند ویدئوهای گلستان‌خوانی خود را مطابق با شرایط اعلام‌شده ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در دوره ششم جایزه که با حمایت دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، متن حکایت ۳۶ از باب اول گلستان سعدی را بخوانند و ویدئو آن را مطابق شرایط اعلام شده ارسال کنند. متن مسابقه صرفا حکایت ۳۶ از باب اول گلستان (در سیرت پادشاهان) است و ملاک‌های داوری؛ خوانش صحیح جملات و کلمات، کات ‌نخوردن ویدئو، از حفظ خواندن کامل متن و اجرای خلاقانه است.

مهلت ارسال آثار تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ است و برگزیدگان گروه‌های مختلف سنی بعد از داوری معرفی و تقدیر خواهند شد. علاقه‌مندان می‌توانند ویدئو را همراه با نام و نام‌خانوادگی شرکت‌کننده، نشانی کامل پستی و شماره تماس در پیامرسان‌های داخلی روبیکا، بله و ایتا به شماره۰۹۰۲۸۲۴۲۹۸۱ ارسال کنند.

جایزه گلستان یک جایزه مردمی به منظور انس با ادبیات کهن ایرانی است که بر خوانش درست حکایت‌های گلستان سعدی متمرکز است و در پنج دوره اخیر با استقبال علاقه‌مندان به ادبیات کهن روبه‌رو شده است.

زهرا اسكندری

