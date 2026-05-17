به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام نیکنام حسینی‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی به شرح زیر است:



روابط عمومی، در روزگار ما، تنها روایتگر فعالیت‌ها و رویدادها نیست؛ بلکه بخشی از حافظه‌ رسانه‌ای و سرمایه اجتماعی یک ملت است؛ عرصه‌ای که در آن، مسئولیتِ «درست دیدن»، «درست شنیدن» و «درست روایت کردن»، اهمیتی هم‌سنگ پاسداری از اعتماد عمومی دارد.



در روزهایی که ایران عزیز، مقاطع حساس و پرالتهابی را پشت سر گذاشت و جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، همدلی و روایت مسئولانه بود، تلاش‌های صادقانه و متعهدانه شما در حوزه اطلاع‌رسانی، تولید محتوا، ارتباط مؤثر با افکار عمومی، برگزاری آیین‌های ویژه و همراهی با اصحاب رسانه، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و تعلق خاطر به این سرزمین را به نمایش گذاشت.



بی‌تردید، بخشی از آنچه امروز در حافظه رسانه‌ای این روزهای ایران ثبت شده است، حاصل کوشش شبانه‌روزی نیروهای خدوم روابط عمومی است؛ فرزندان فرهیخته این کشور که بی‌هیاهو اما مؤثر، در مسیر تبیین، امیدآفرینی و تقویت همبستگی اجتماعی گام برداشتند.



اینجانب، ضمن گرامی‌داشت روز روابط عمومی و ارتباطات، مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌های ارزشمند همکارانم ابراز داشته و توفیق روزافزون را در مسیر خدمت به فرهنگ، هنر و آگاهی این مرز و بوم، از درگاه خداوند متعال خواستارم.